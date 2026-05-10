ムーミンやリトルミイ、スナフキンの世界を刺繍で表現した「大人可愛いバッグ」新発売♪

バッグの企画・製造・販売をしているティ・ツウ・オーから、ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を刺繍で描いたコロンとしたフォルムが大人可愛い「2way巾着バッグ」が新登場。

（写真）ムーミンやリトルミイ、スナフキンの世界を刺繍で表現♪【新作バッグ】

見た目以上の収納力と安定感があり、取り外し可能なロープショルダーとハンドルコードを使い分ければ、斜め掛け・肩掛け・手持ちと自在にアレンジ可能です。

大人が持っても素敵！落ち着いた可愛らしい刺繍

ムーミン、リトルミイ、スナフキンの刺繍

バッグには、ムーミンの世界がリッチな刺繍で丁寧に再現されています。優しい表情のキャラクターたちに、手にするたび癒やされます。

「ネイビー（ムーミン／リトルミイ／スナフキン）」「アイスグレー（リトルミイ）」「ベージュ（リトルミイ）」「カーキ（スナフキン）」「チャコール（スナフキン／ムーミン）」の合計5種が登場。

多機能な巾着バッグ！

広めの楕円マチが生み出すコロンとしたフォルムで、約173gと軽量ながら、広めのマチで約4Lの容量を確保。見た目以上の収納力！

内側には便利なファスナーポケットがあるので、スマートフォンや鍵などの大切な小物を分けて収納できます。

ショルダーストラップもハンドルコードも着脱可能なので斜め掛け、手提げと持つことができ、好きなコーデに合わせたアレンジができます。

バッグは軽撥水ナイロン素材で、小雨程度ならしっかりと水をはじき、大切な荷物を守ってくれますよ。

どんな装いにも寄り添う可愛いバッグ。

気になったら、ぜひチェックしてくださいね。

詳細は公式サイトでご確認ください。

商品詳細

【MOOMIN(ムーミン)】『リッチな刺繍のトートバッグ』RMPK-05

■サイズ：約W20×H27×D16.5cm

■重量：約173g

■容量：約4L

■ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

■素材：ナイロン（軽撥水加工）