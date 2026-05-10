何気ない行動が、滅入っていた心をふっと軽くしてくれた――。

【病院に行こうとして…体験談】近くにいた中高生くらいの若いカップルに思い切って声をかけたら

香川県在住の60代女性・Mさんの思い出。

＜Mさんからのおたより＞

もう何十年も前になります。

私の息子は、中1の時に小児がんと診断され、車椅子生活で治療を受けてました。

ある日、先生に気分転換に少しの外出の許可をいただき、病院前のローソンに行きました。

道路も店の入り口も...

でも、道路も店の入り口も段差があり私は四苦八苦。

すると、店の玄関まで若い男性の店員さんがすっとお迎えに来てくれて、車椅子を持ち上げて店内に入れてくれました。

何気ない行動でしたが、息子の病気、抗がん剤治療、学校のことなどで気が滅入っていた私の心は、なんとも言えないふわっとした感じになりました。

息子は、治療の効果ありもう40才になりました。元気でお勤めもしてます。

時々、あの日のことを思い出しては、あの方どこにいるのかな、何してるかなと思います。感謝してます。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）