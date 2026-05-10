現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』より、山田裕貴と本田響矢のインタビューコメントが公開された。

参考：『GIFT』の世界を感じるために必要なもの “BT”越山敬達が示した支えることの意味

本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が脚本を手がける完全オリジナルストーリーで、堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤真一）が、ひょんなことから車いすラグビーに出会い、3年間勝利なしの弱小チーム「ブレイズブルズ」を日本一に導くと宣言。伍鉄が“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、選手と本気でぶつかり合い、自身の抱える難問とも向き合っていく姿を描く。

山田はブルズのエース・宮下涼役、本田は新エース候補・朝谷圭二郎役をそれぞれ演じている。

第4話では、涼（山田裕貴）と圭二郎（本田響矢）の距離が少しずつ縮まっていく様子が描かれた。撮影現場での距離感の取り方について、山田は「伸び伸びとやっている感じを崩したくないなと思ったので、二人でガッツリ話して『こうしよう、ああしよう』ということはあえて控えて、僕は響ちゃんが演じる圭二郎を受け止めよう、という感覚で臨みました」と語る。本田は「僕が役について悩んで監督に相談させてもらおうとすると、山田さんはそれを全部察して一緒に『圭二郎はこうだから』って、僕の思いも尊重して言ってくださる」と山田への信頼を口にした。

車いすラグビーの選手を演じるための体作りについて、山田は肩甲骨の可動域を広げるトレーニングを合流前から始めたといい、「ラグ車を漕ぐ動きは、腕だけではなく肩甲骨の動きも連動させるとよりパワーを伝えられる」と説明。本田は監督から腕や上半身を一回り大きくしてほしいというオーダーを受け、ベンチプレスなどのウエイトトレーニングを中心に体作りに取り組んだという。

主演のについては、2人とも“頼れる存在”だと口を揃える。山田は「堤さんは現場をすごく俯瞰して見てくださっていて、僕らが困った時などは最後の最後に『いや、ここはこういうふうにしよう』と、ポンっと背中を押すようなアドバイスをくださるので、本当に頼もしい」とコメント。本田もブルズのコーチとしての堤について「『ついていきたい』と思わせていただける方」と述べた。

5月10日放送の第5話では、メモリアルカップを通して、涼と伍鉄、圭二郎とチームメイトたちとの距離もグッと縮まっていく。山田は「第1話の時とは全然違う、第5話の試合が終わった後にブルズのみんなが見せる顔が、僕は本当に素晴らしかったと思っています」と注目ポイントを挙げた。本田は「メモリアルカップでの“新生ブルズ”の試合が、僕自身にとっても初めての試合シーンでした。本当に全員で一丸となって頑張ったので、試合シーンでのプレー姿を見ていただけたらうれしい」と見どころを語っている。

山田裕貴（宮下涼役）＆本田響矢（朝谷圭二郎役）コメント涼と圭二郎の距離感の変化について山田：シーンによってはお互いの動きなどをすり合わせることもありますが、伸び伸びとやっている感じを崩したくないなと思ったので、二人でガッツリ話して「こうしよう、ああしよう」ということはあえて控えて、僕は響ちゃんが演じる圭二郎を受け止めよう、という感覚で臨みました。

本田：僕が役について悩んで監督に相談させてもらおうとすると、山田さんはそれを全部察して一緒に「圭二郎はこうだから」って、僕の思いも尊重して言ってくださるんです。僕が伸び伸びとお芝居ができるのも、そういうふうに山田さんが手を差し伸べてくださるからだと思っています。

山田：圭二郎役は一見すると、すごく元気があればできそうと思われがちですが、それだけだと軽く見えてしまう部分もあるので、なんとなくその難しさが分かるんです。そういったところで「あれ？ もしかして……」と思った時には声をかけるようにしています。

本田：いつも全部を見透かされているように察してくださるので、本当に救われています！

体づくりにかけた時間について山田：僕は昨年合流した際に、プロデューサーの方から「もう少しシュッとして」と言われました（笑）。体作りについては、僕自身が比較的筋肉がつきやすいタイプなのですが、あまり体を大きくしすぎても違うと思ったので、肩甲骨の可動域を広げるトレーニングを合流する前から始めました。ラグ車を漕ぐ動きは、腕だけではなく肩甲骨の動きも連動させるとよりパワーを伝えられるので、柔軟に体を使えるようになることも大事なんです。

本田：僕は監督から腕や上半身をもう一回り大きくしてほしいというオーダーをいただいたので、ベンチプレスなどのウエイトトレーニングを中心に体を大きくしていきました。食事も気をつけるようにして、なるべくタンパク質を食事から取るようにして、食事で取れない時はプロテインを飲むようにしていました。

涼と圭二郎を演じる上で苦労していること山田：撮影する順番がバラバラなことが、とにかく難しいですね。第3話のシーンを撮ったと思ったら、スケジュールの都合上、次は終盤の第8話のシーンを撮ることもありました。そういった場合には、前後のつながりやキャラクターのテンションは今どうなっているのか、といったみんなの考えを整理してすり合わせた上で撮影に臨むために、現場ではその度に話し合いをしています。

本田：僕もそこが一番難しい部分だなと感じています。逆に面白い部分で言うと、僕自身の本田響矢としての性格と、演じる圭二郎の性格があまりにも真逆なところです。普段の自分だったら絶対にできないことも、圭二郎だったらできるし、言動や考え方なども全く違うので、演じていて楽しいですし、いつも面白いなと思っています。

主演の堤真一について山田：堤さんは現場をすごく俯瞰して見てくださっていて、僕らが困った時などは最後の最後に「いや、ここはこういうふうにしよう」と、ポンっと背中を押すようなアドバイスをくださるので、本当に頼もしいです。僕は涼を演じていて、伍鉄さんとの関係性が第5話のメモリアルカップを経ていろいろと変わっていく展開の中で、（相手が）堤さんだからできている顔がいっぱいあるんです。恐れ多いことですが、普段から友達のように接してくださるので、涼と伍鉄さんもこんな感じでどんどん絆を深めていくのだろうな、ととても強く感じています。

本田：山田さんのおっしゃるように、僕たちが困って一瞬立ち止まった時、スッとアドバイスをくださるんです。その姿がすごくかっこいいなと思いますし、疑問に思った時には相談させていただける空気を常に作ってくださっているので、とてもありがたいです。本当にフラットな感じで現場にいてくださるので、僕らも伸び伸びとお芝居をさせていただけていますし、ブルズのコーチとしても「ついていきたい」と思わせていただける方だと思っています。

第5話の注目ポイントについて山田：勝つか負けるかは、見てのお楽しみにしていただくとして（笑）、第1話の時とは全然違う、第5話の試合が終わった後にブルズのみんなが見せる顔が、僕は本当に素晴らしかったと思っています。撮影を通して僕らの中にも1話ごとに、車いすラグビーやブルズ、各キャラクターなど、さまざまな要素に対しての想いが一つずつたまっていく感覚がありました。みんながそれぞれの想いを丁寧に積み上げていった中で、あの試合後のシーンであの会心の顔を持ってきたんだと思ったら、みんなのことがさらに大好きになったというか。このメモリアルカップでの戦いがあったからブルズは一つになって物語の後半のさらなる展開に向かっていくことができる、そう思わせてくれるシーンになっているので、ぜひ注目して見ていただければと思います。

本田：第1話の日本選手権の時は、まだ圭二郎はブルズにいなかったので、メモリアルカップでの“新生ブルズ”の試合が、僕自身にとっても初めての試合シーンでした。それだけに思い入れも強いのですが、キャストの皆さんが準備期間も含めて長い期間、ずっと役作りやトレーニングを続けてきたことがちゃんと形となっています。本当に全員で一丸となって頑張ったので、試合シーンでのプレー姿を見ていただけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）