合コンで女の子のメンバーを集める方法８パターン
女の子のメンバー集めは、合コンの幹事さんが頭を悩ます問題のひとつ。思うように人数が集まらなかったらコンパを始めることができません。ということで今回は、「合コンで女の子のメンバーを集める方法８パターン」を紹介いたします。
【１】馴染みのお店の店員さんに相談してみる
仲良くなりたいなと思っている店員さんに、思い切って相談するのも手です。お店でしか接点がない人に、いきなりデートをお願いするのは難しいですが、コンパの誘いなら可能性があるかも。それに、店員さんのことをより深く知るチャンスにもなります。とはいえ、断られるのが普通なのでダメ元でお願いするのが吉です。
【２】コンパ好きで友達が多い女の子に声をかける
コンパが好きな女の子に声をかければ、積極的にメンバーを集めてくれるかもしれません。女の子の友達が多い子だとなおいいでしょう。しかし、この場合は女の子がコンパ慣れしていることが多いので、男性陣のノリが悪いと退屈させてしまう可能性があります。コンパに一工夫、欲しいところです。
【３】あえて憧れの女性に声をかけてみる
高嶺の花にあえてチャレンジするという手もあります。コンパの誘いは、デートの誘いと比べるとグッとハードル低くなりますし、断られた時のダメージも小さくて済むかも。ただし、女の子が魅力的に思うようなお店を選んだり、メンツを選んだりする必要があるかもしれません。
【４】自分が面倒を見ている後輩に頼んでみる
お世話になっている先輩からのお願いは断り辛くありませんか？ それはあなたの後輩にしても同じ。普段から面倒を見ている後輩にお願いすれば、きっとコンパの相手を見つけ出してくれるでしょう。しかし、後輩に女友達がいない場合や、あなたが尊敬される先輩でない場合は望み通りにならないかもしれません。
【５】ケータイのアドレス帳をチェックして、数年、会っていない女の子に声をかける
全くの新しい出会いを期待するのなら、昔の知り合いに当たってみるのもいいでしょう。数年会っていない女の子なら、「最近どうしてるかなと思って」のような切り口で電話できますし、会話で出会いがないことを引き出せれば、コンパにも応じてくれるかもしれません。
【６】中学時代の同級生に相談する
中学生時代の同級生など昔からの付き合いがある女の子に頼んでみるのもいいかもしれません。自分のいいところを知っている同級生なら、昔話をネタに話題を展開してくれるかも。逆に恥ずかしい過去をバラされることもあるので注意しましょう。
【７】一緒にコンパをしたことがある女の子にもれなく声をかける
コンパに興味がある女の子に声をかけて、友達を誘ってもらえば比較的簡単に集まるかもしれません。ですから一度コンパをしたことがある女の子を誘ってみるのは有効。しかし、以前のコンパと同じメンツでは、女の子に新しい出会いを提供できないので、男性メンバーを変更した方がいいかもしれません。
【８】コンパではなく「お花見大会」「ＢＢＱ大会」などタイトルや内容を工夫して誘う
コンパと言うと身構えてしまう女の子も、タイトルや内容によっては、グッと参加しやすくなるはず。出会いを目的とするのではなく、みんなで楽しむことをコンセプトにした集まりであることを伝えましょう。ただ、彼氏が欲しい女の子ばかりが集まるわけではないというところがデメリットかもしれません。
みなさんは、合コンで女の子を集めるためにどんなことをしますか？ 他にも効果的な集め方があるかもしれません。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】馴染みのお店の店員さんに相談してみる
仲良くなりたいなと思っている店員さんに、思い切って相談するのも手です。お店でしか接点がない人に、いきなりデートをお願いするのは難しいですが、コンパの誘いなら可能性があるかも。それに、店員さんのことをより深く知るチャンスにもなります。とはいえ、断られるのが普通なのでダメ元でお願いするのが吉です。
コンパが好きな女の子に声をかければ、積極的にメンバーを集めてくれるかもしれません。女の子の友達が多い子だとなおいいでしょう。しかし、この場合は女の子がコンパ慣れしていることが多いので、男性陣のノリが悪いと退屈させてしまう可能性があります。コンパに一工夫、欲しいところです。
【３】あえて憧れの女性に声をかけてみる
高嶺の花にあえてチャレンジするという手もあります。コンパの誘いは、デートの誘いと比べるとグッとハードル低くなりますし、断られた時のダメージも小さくて済むかも。ただし、女の子が魅力的に思うようなお店を選んだり、メンツを選んだりする必要があるかもしれません。
【４】自分が面倒を見ている後輩に頼んでみる
お世話になっている先輩からのお願いは断り辛くありませんか？ それはあなたの後輩にしても同じ。普段から面倒を見ている後輩にお願いすれば、きっとコンパの相手を見つけ出してくれるでしょう。しかし、後輩に女友達がいない場合や、あなたが尊敬される先輩でない場合は望み通りにならないかもしれません。
【５】ケータイのアドレス帳をチェックして、数年、会っていない女の子に声をかける
全くの新しい出会いを期待するのなら、昔の知り合いに当たってみるのもいいでしょう。数年会っていない女の子なら、「最近どうしてるかなと思って」のような切り口で電話できますし、会話で出会いがないことを引き出せれば、コンパにも応じてくれるかもしれません。
【６】中学時代の同級生に相談する
中学生時代の同級生など昔からの付き合いがある女の子に頼んでみるのもいいかもしれません。自分のいいところを知っている同級生なら、昔話をネタに話題を展開してくれるかも。逆に恥ずかしい過去をバラされることもあるので注意しましょう。
【７】一緒にコンパをしたことがある女の子にもれなく声をかける
コンパに興味がある女の子に声をかけて、友達を誘ってもらえば比較的簡単に集まるかもしれません。ですから一度コンパをしたことがある女の子を誘ってみるのは有効。しかし、以前のコンパと同じメンツでは、女の子に新しい出会いを提供できないので、男性メンバーを変更した方がいいかもしれません。
【８】コンパではなく「お花見大会」「ＢＢＱ大会」などタイトルや内容を工夫して誘う
コンパと言うと身構えてしまう女の子も、タイトルや内容によっては、グッと参加しやすくなるはず。出会いを目的とするのではなく、みんなで楽しむことをコンセプトにした集まりであることを伝えましょう。ただ、彼氏が欲しい女の子ばかりが集まるわけではないというところがデメリットかもしれません。
みなさんは、合コンで女の子を集めるためにどんなことをしますか？ 他にも効果的な集め方があるかもしれません。ご意見をお待ちしております。（外山武史）