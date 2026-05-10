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高尾駅の北口駅舎は「新宿御苑仮停車場」の移築だった！天狗像や銃撃痕が語る深い歴史

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【東京の終端、甲州の玄関口】高尾駅は変わった構造？【天狗像、銃痕、高尾杉…】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、JR中央線における東京都最西端の駅であり、京王高尾線も乗り入れる「高尾駅」の特殊な構造や歴史的背景、近年行われた線路切替工事について詳しく解説している。



高尾駅は1901年に「浅川駅」として開業し、関東の駅百選にも選ばれた歴史ある駅である。一方の京王線高尾駅は、多摩陵や武蔵野陵へ向かう「御陵線」の跡地を活用して1967年に開業した。動画内では、京王線が5・6番ホームを使用している理由について、「JR線との通し番号になっているため」と説明。また、南口の案内板に京王のロゴが使われていることから、南口は京王が管理している点など、両線の複雑な関係性を紐解いている。



JRが管理する社寺風の北口駅舎は、1927年に大正天皇の大喪列車の始発駅として建てられた「新宿御苑仮停車場」を移築した2代目である。ホームの柱には太平洋戦争で受けた銃撃痕が残り、2・3番ホームには名物の巨大な天狗像が鎮座するなど、駅全体が長い歴史の証人となっている。さらに動画は、中央線のグリーン車導入に伴い留置線が「12両編成化の難所」となった背景や、それに伴う大がかりな線路切替工事の様子も詳細に伝えている。



ミシュランの三ツ星を獲得した高尾山の玄関口として、日々多くの観光客が利用する高尾駅。由緒ある木造駅舎から戦争の傷跡、そして最新の鉄道工事に至るまで、単なる通過点にとどまらない同駅の多面的な魅力と奥深さが十分に伝わる内容となっている。