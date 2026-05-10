きょう10日（日）は母の日で、家族で外出される機会が増えるかもしれません。きょう10日（日）は九州から北海道にかけて、カーネーションがよく映える青空が広がるでしょう。絶好のお出かけ日和になりそうです。

■朝からたっぷりの日ざし 紫外線対策を

きょう10日（日）は九州から北海道の広い範囲で日ざしに恵まれ、北日本の暴風もおさまるでしょう。晴れる分、紫外線が強まるため帽子や日傘などで対策を心がけた方がよさそうです。空気は乾燥するため、火の取り扱いにもご注意ください。

■一日の寒暖差大 北日本は前日との気温差も大

朝は空気がややヒンヤリですが、昼間はカラッとした暑さでしょう。最高気温は九州から仙台にかけて24℃前後で、北陸や北日本では22℃前後の予想です。一日の寒暖差が大きく、北日本は前日との気温差も大きいため、服装で上手に調節してお過ごしください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :22℃ 釧路:17℃

青森 :23℃ 盛岡:21℃

仙台 :24℃ 新潟:22℃

長野 :22℃ 金沢:20℃

名古屋:25℃ 東京:24℃

大阪 :25℃ 岡山:25℃

広島 :24℃ 松江:23℃

高知 :25℃ 福岡:25℃

鹿児島:25℃ 那覇:23℃

■徐々に気温・湿度も上昇 熱中症に注意

あす11日（月）以降も日ざしは届く所が多く、関東から西の最高気温は25℃以上の夏日が当然のようになってくるでしょう。30℃以上の真夏日予想も出てきています。この先は次第に湿度も高くなるため、熱中症に気をつけた方がいいでしょう。

■急な激しい雨・落雷・突風のおそれも

また、あさって12日（火）から14日（木）ごろにかけて、午後は急な雷雨や突風などにもご注意ください。今月1日には宇都宮市で突風被害が発生しています。急に黒い雲が近づいてきたり、急に冷たい風が吹いてきたりしたら天気急変のサインのため、頑丈な建物内に移動をしてください。