ソシエダvsベティス スタメン発表
[5.9 ラ・リーガ第35節](アノエタ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 22 ウェズレイ
FW 42 Gorka Carrera
FW 47 J. Ochieng
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[ベティス]
先発
GK 1 アルバロ・バジェス
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 4 ナタン
DF 16 バレンティン・ゴメス
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 6 セルジ・アルティミラ
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 21 マルク・ロカ
FW 7 アントニー
FW 10 アブデ・エザルズリ
FW 19 クチョ・エルナンデス
控え
GK 25 パウ・ロペス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 23 ジュニオール・フィルポ
MF 14 ソフィアン・アムラバト
MF 15 アルバロ・フィダルゴ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 18 ネルソン・デオッサ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 22 イスコ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 22 ウェズレイ
FW 42 Gorka Carrera
FW 47 J. Ochieng
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[ベティス]
先発
GK 1 アルバロ・バジェス
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 4 ナタン
DF 16 バレンティン・ゴメス
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 6 セルジ・アルティミラ
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 21 マルク・ロカ
FW 7 アントニー
FW 10 アブデ・エザルズリ
FW 19 クチョ・エルナンデス
控え
GK 25 パウ・ロペス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 23 ジュニオール・フィルポ
MF 14 ソフィアン・アムラバト
MF 15 アルバロ・フィダルゴ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 18 ネルソン・デオッサ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 22 イスコ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります