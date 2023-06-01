[5.9 ラ・リーガ第35節](アノエタ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 38 ルケン・ベイティア

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 15 パブロ・マリン

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 22 ウェズレイ

FW 42 Gorka Carrera

FW 47 J. Ochieng

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

[ベティス]

先発

GK 1 アルバロ・バジェス

DF 3 ディエゴ・ジョレンテ

DF 4 ナタン

DF 16 バレンティン・ゴメス

DF 24 アイトール・ルイバル

MF 6 セルジ・アルティミラ

MF 8 パブロ・フォルナルス

MF 21 マルク・ロカ

FW 7 アントニー

FW 10 アブデ・エザルズリ

FW 19 クチョ・エルナンデス

控え

GK 25 パウ・ロペス

DF 2 エクトル・ベジェリン

DF 12 リカルド・ロドリゲス

DF 23 ジュニオール・フィルポ

MF 14 ソフィアン・アムラバト

MF 15 アルバロ・フィダルゴ

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

MF 18 ネルソン・デオッサ

MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 22 イスコ

FW 9 チミー・アビラ

FW 11 セドリック・バカンブ

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります