jouetie新作スイムウェアが可愛い♡シーンレスに楽しむ夏コーデ

「jouetie（ジュエティ）」から、ファッション感覚で楽しめる2026年新作スイムウェアコレクションが登場♡2026年4月24日(金)より公式通販サイト「RUNWAY channel（ランウェイチャンネル）」で先行予約がスタートします。ビーチだけでなく、街でもおしゃれに着こなせるデザイン性の高さが魅力。夏のムードを盛り上げてくれる、jouetieらしい個性派スイムウェアをチェックしてみてください♪

街でも映える最旬スイムウェア

今回のコレクションは、「水着＝ビーチだけ」というイメージを超えた自由な着こなしがテーマ。デニムやスカートを合わせれば、そのままタウンユースできるファッション性の高さが魅力です。

昨年人気を集めたモノキニをはじめ、キャミソールタイプやオフショルデザインなど、トレンド感たっぷりの全3型を展開。

夏のレジャーシーンはもちろん、フェスや旅行コーデにもぴったりなラインナップになっています。

GYDAの新作スイムウェアが登場♡色っぽヘルシーな夏スタイルに注目

デザイン別に楽しむ注目アイテム

「ドットフリルスカートレイヤードモノキニ」は、価格15,400円。カラーはブラック、ブルーの2色展開、サイズはFです。

フリルデザインとレイヤード風のシルエットが目を惹く一着。ガーリーな雰囲気の中にもjouetieらしいエッジ感があり、写真映えも抜群です♡

「ランジェリーキャミスイムウェア」は、価格17,600円。カラーはブラウン、ベージュの2色展開、サイズはFです。

ランジェリーライクな華奢ストラップと女性らしいシルエットが特徴。普段のキャミソール感覚で取り入れやすく、シャツやシアートップスを羽織ったレイヤードスタイルもおすすめです。

「コットンレースフリルオフショルスイムウェア」は、価格16,500円。カラーはオフホワイト、ブラックの2色展開、サイズはFです。

オフショルダーと繊細なコットンレース、フリルディテールがロマンティックな印象を演出。甘さのあるデザインながら、ヘルシーな肌見せで大人っぽく着こなせます。

夏コーデをもっと自由に楽しんで

jouetieの2026年スイムウェアコレクションは、水着としてだけでなく“ファッションアイテム”として楽しめるのが魅力。夏らしい柄やシルエットで、コーディネートの主役になること間違いなしです♪

2026年6月中旬より店舗・WEBストアにて順次発売予定。

2026年4月24日(金)からは「RUNWAY channel（ランウェイチャンネル）」で先行予約もスタートするので、気になるアイテムはぜひ早めにチェックしてみてください♡