昨季シード落ちの24歳・宇喜多飛翔が下部でプロ初優勝 2位内山遥人、3位に中西直人
＜JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI 最終日◇9日◇越前カントリークラブ（福井県）◇6870ヤード・パー71＞国内男子下部のACNツアーの最終ラウンドが終了した。単独首位から出た24歳の宇喜多飛翔が7バーディ・4ボギーの「69」で回り、トータル14アンダーでプロ優勝を飾った。
【写真】中西直人がラウンド中にスプリットハンド素振りをするワケ
最終組の4つ前でプレーした内山遥人が「64」をマーク。トータル13アンダーの単独首位でホールアウトしていた。この時点で追いかける宇喜多は17番でバーディを奪って並ぶと、最終18番パー5は3打目のアプローチを寄せきれず5メートルほど残ったが、フックラインを読み切って初タイトルを手にした。この優勝により優勝賞金270万円とレギュラーツアーの「関西オープン」と「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」の出場権を手にした。ルーキーイヤーの2023年に初シードを獲得した宇喜多は、25年にシード喪失。復活をかけたことし、下部ツアーで結果を残した。1打差の2位に内山遥人、2打差の3位に中西直人、3打差4位タイには杉山知靖、田中裕基が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宇喜多飛翔うれしい初Ｖ 男子下部の最終結果
宇喜多飛翔 プロフィール＆戦歴
「たぶん200グラムぐらい」 23歳の宇喜多飛翔が持っていた“お守り”の中身とは？【きょうのヒトネタ！】
御年68歳の松木安太郎がシャフトフィッティングを初体験 『24ベンタス ブラック』でいきなり11yUPの衝撃！
65歳のメジャー覇者に「15ヤード置いていかれた…」 藤田寛之が米国で入手した“飛ぶ”オレンジシャフトは米シニア使用率2位
【写真】中西直人がラウンド中にスプリットハンド素振りをするワケ
最終組の4つ前でプレーした内山遥人が「64」をマーク。トータル13アンダーの単独首位でホールアウトしていた。この時点で追いかける宇喜多は17番でバーディを奪って並ぶと、最終18番パー5は3打目のアプローチを寄せきれず5メートルほど残ったが、フックラインを読み切って初タイトルを手にした。この優勝により優勝賞金270万円とレギュラーツアーの「関西オープン」と「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」の出場権を手にした。ルーキーイヤーの2023年に初シードを獲得した宇喜多は、25年にシード喪失。復活をかけたことし、下部ツアーで結果を残した。1打差の2位に内山遥人、2打差の3位に中西直人、3打差4位タイには杉山知靖、田中裕基が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宇喜多飛翔うれしい初Ｖ 男子下部の最終結果
宇喜多飛翔 プロフィール＆戦歴
「たぶん200グラムぐらい」 23歳の宇喜多飛翔が持っていた“お守り”の中身とは？【きょうのヒトネタ！】
御年68歳の松木安太郎がシャフトフィッティングを初体験 『24ベンタス ブラック』でいきなり11yUPの衝撃！
65歳のメジャー覇者に「15ヤード置いていかれた…」 藤田寛之が米国で入手した“飛ぶ”オレンジシャフトは米シニア使用率2位