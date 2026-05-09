スヌーピーが山盛りのお菓子を運ぶ！東京駅限定、ストロベリーシェイク風の新作や可愛いグッズが登場

バターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』と『ピーナッツ』のコラボスイーツやグッズを販売するポップアップストアが、東京駅の地下一階「グランスタ東京」スクエア ゼロ（改札内）に、2026年5月7日から22日までオープン。好評開催中だ。

※すべて価格は税込み

誕生から75年を迎えた漫画『ピーナッツ』 日本語訳は谷川俊太郎さん

『ピーナッツ』は、アメリカの漫画家チャールズ・M・シュルツ氏によって、1950年から2000年まで約半世紀にわたって連載された世界的に有名な新聞連載漫画。主人公の少年チャーリー・ブラウンと飼い犬のスヌーピー、そしてその友人達という子供と動物の視点で物語は進み、大人はほとんど出てこない。

しかしながら、哲学的なセリフや現代社会への風刺、人間の孤独や不安をユーモラスに描いていて、世代を問わず愛され続けている。日本では1960年代から詩人の谷川俊太郎さんの翻訳によって紹介され、その独特なリズムと温かみのある訳が人気を不動のものに。谷川さんは約50年をかけ、2020年に『ピーナッツ』全作品の翻訳を終えた。

『シュガーバターの木』とのコラボ第3弾は、ストロベリーシェイク風！

ブランド誕生15周年を迎えた『シュガーバターの木』と、2025年にコミック誕生75周年を迎えた『ピーナッツ』は、2025年3月に初めてコラボレート。テーマは、“Happiness is just being next to you.（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”。個性豊かな『ピーナッツ』のキャラクターたちがいつも一緒にいるように、『シュガーバターの木』がいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときを提供する、という意味が込められている。

第1弾では、スヌーピーがウッドストックたちと焼いて楽しんだりと、しばしば作品内で登場するマシュマロをイメージした「スヌーピー シュガーバターサンドの木」が誕生した。

スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風

2026年4月1日からは、コラボ第3弾として、春夏新作フレーバーの「ストロベリーシェイク風」が販売されている。あまずっぱいストロベリーショコラを、国産生乳の練乳パウダーを合わせたシリアル生地でサンド。ひとくちで、爽やかな味わいが口いっぱいに広がる。もちろん、お菓子や個包装にもスヌーピーと仲間たちがデザインされている。

そんな新作スイーツや、オリジナルグッズを取り揃えたポップアップストアが、JR東京駅エキナカにオープン。催事と通販限定のグッズも販売されるのでラインナップを要チェック！

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入 1857円

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入 1857円

ポップアップ付きボックス

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、サリー、ライナスが飛び出すポップアップ付きボックス。シュガーバターの木を囲んでパーティーをしているハッピーな雰囲気が可愛い、今だけのスペシャルデザインだ。内容は、「スヌーピー シュガーバターサンドの木」6個と「ストロベリーシェイク風」6個の詰合せ。

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入 2775円

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入 2775円

シュガーバターの木を運ぶスヌーピーと、その上で寝ているウッドストックのスペシャルアートが可愛い16個入缶。皆でパーティーをするため、シュガーバターの木も山盛り！ 側面までスヌーピーと仲間たちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザイン。内容は、「スヌーピー シュガーバターサンドの木」8個と「ストロベリーシェイク風」8個の詰合せ。

スヌーピー シュガーバターサンドの木 7個入 842円

スヌーピー シュガーバターサンドの木 7個入 842円

『ピーナッツ』で、キャラクターたちの好物としてたびたび登場するマシュマロをイメージした、定番フレーバー。マシュマロのように“ふわもこ”なホワイトショコラを、ほんのりバニラ香るシリアル生地でサンドした。

スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット 2860円

スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット 2860円

ポーチ

ポーチ内側

「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入」とポーチのセット。ポップアップ付きボックスと同じデザインのポーチは、内ポケットやマチが付き、素材が丈夫な帆布なので使い勝手が抜群。『ピーナッツ』と『シュガーバターの木』のコラボロゴチャームがついているのもポイント。

スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー 1980円

スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー 1980円

冷たい飲み物が欠かせない、これからの季節にぴったりなステンレスタンブラー。ブルーのカラーリングが、家やオフィスを明るくしてくれる。

スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ 999円

スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ 999円

スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ 999円

荷物もたっぷり入るオリジナルエコバッグは、肩掛けもできる優れもの。小さく折りたたんで、いつでも持ち歩ける相棒になってくれる。

Tシャツやキーホルダーなど、催事・通販限定グッズも盛りだくさん！

スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック 4200円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック 4200円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック 4200円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック 4200円 ※催事・公式通販限定

トートバッグにもリュックにもなる「2WAYトートリュック」は、通勤に便利なA4サイズが収納可能。サイドポケットやファスナーポケットがついて荷物もたっぷり入る。また、リュック背面側ファスナーを開けることで、スーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能付き。旅行や出張を快適にしてくれそう。

スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ 2255円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ 2255円 ※催事・公式通販限定

何枚あっても嬉しいTシャツは、山盛りの「シュガーバターサンドの木」を運ぶスヌーピーと、疲れて寝てしまったウッドストックが可愛いオリジナルデザイン。メンズ・レディースともに4サイズと豊富な展開なので、家族や友達、カップルでおそろいにしても◎。

サイズ：メンズ・レディース それぞれ S、M、L、XL展開

スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ 1380円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ 1380円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ内側

程よい透け感が可愛いメッシュ素材のポーチが初登場。レジャーや温泉、サウナなどで、小物を持ち歩くのに便利。

スヌーピー シュガーバターの木 巾着 880円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 巾着 880円 ※催事・公式通販限定

ふわもこサガラ刺しゅうが可愛いオリジナル巾着。帆布素材のオリジナルポーチ、メッシュポーチ、巾着をシーンによって使い分けるのがおすすめ。

スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー 720円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー 720円 ※催事・公式通販限定

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストックの3種がセットになったアクリルキーホルダー。それぞれ取り外して使えるので、友達とシェアしても楽しい。

「ピーナッツ×シュガーバターの木」商品を含む、税込み3000円以上の買い物をすると、先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーがもらえる。なくなり次第終了なのでお早めに。

「ピーナッツ×シュガーバターの木」ポップアップストア

期間：2026年5月7日から22日

場所：JR東京駅 地下1階「グランスタ東京」スクエア ゼロ（改札内）

営業時間：月〜土 8時から22時 /日・祝 8時から21時 ※最終日のみ20時閉場

【画像】山盛りの「シュガーバターサンドの木」を運ぶスヌーピーが可愛い！ Tシャツやエコバッグなど（19枚）