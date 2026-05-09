幽☆遊☆白書×Bull Puluコラボ開催！限定ドリンク＆グッズに注目♡

人気TVアニメ『幽☆遊☆白書』と、タピオカドリンク専門店「Bull Pulu」が待望のコラボレーションを開催♡2026年5月21日(木)から6月7日(日)まで、幽助・桑原・蔵馬・飛影をイメージした限定メニューや描き起こしイラストを使用したグッズが登場します。作品の世界観をたっぷり楽しめる特別なキャンペーンは、ファンなら見逃せない内容です。ここでしか味わえないコラボ体験をぜひチェックしてみてください♪

コラボ限定メニューに注目

今回のコラボでは、浦飯幽助、桑原和真、蔵馬、飛影の4人をイメージした特別なドリンクメニューがラインナップ。

キャラクターごとの個性を表現したカラーやデザインが魅力で、見た目にも気分が高まる仕上がりになっています。

さらに、描き起こしイラストを使用したストローデコやピック付きで、写真映えも抜群♡作品の雰囲気を感じながら楽しめるのが嬉しいポイントです。

コラボメニューを1品注文するごとに、「コラボ限定コースター（全4種／ランダム）」を1枚プレゼント。どのデザインが当たるかは開けてからのお楽しみです。

※一部店舗ではカステラメニューの提供がございません。

※カステラ提供対象外店舗：アリオ西新井店

タリーズ初のチョコミント登場♡爽快シェイクで夏気分を満喫

描き起こしグッズも見逃せない

店頭では、描き起こしミニキャライラストを使用した限定コラボグッズを販売。普段使いしやすいアイテムから、コレクションしたくなるグッズまで幅広く展開されます。

さらに、コラボグッズを2,200円（税込）購入ごとに、「コラボ限定ミニイラストカード（全4種／ランダム）」を1枚プレゼント。ファン心をくすぐる特典に、思わずコンプリートしたくなりそうです♡

また、2026年5月21日(木)12時からはオンラインショップ「GK Store」でもコラボグッズを販売開始。遠方で店舗へ行けない方も、自宅から気軽に購入できます。

※オンラインショップでの購入は特典対象外となります。

※一部グッズは店頭販売対象外の場合があります。

※本グッズは会期終了後、コラボ店舗以外でも販売する場合があります。

店内装飾で作品世界に浸れる

期間中のBull Pulu店舗では、描き起こしイラストを使用したスタンディパネルも登場。店内全体が『幽☆遊☆白書』仕様に彩られ、まるで作品の世界に入り込んだような気分を楽しめます。

キャラクターたちと一緒に写真を撮ったり、ドリンクと並べて撮影したりと、SNS映えする楽しみ方もおすすめ。友人同士で訪れるのはもちろん、一人でじっくり作品の世界観を堪能するのにもぴったりです。

開催期間は2026年5月21日(木)～6月7日(日)。期間限定のスペシャルコラボなので、気になる方は早めの来店がおすすめです♪

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）

ⓒYoshihiro Togashi 1990年-1994年 ⓒぴえろ／集英社

まとめ

『幽☆遊☆白書』の魅力をたっぷり詰め込んだBull Puluとのコラボキャンペーンは、限定ドリンクやグッズ、店内装飾まで楽しめるファン必見のイベント♡

描き起こしイラストを使用した特典も充実しており、作品の世界観を存分に味わえます。お気に入りのキャラクターをイメージしたメニューとともに、特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪