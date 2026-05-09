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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「韓国で結婚できない？日本で婚活する韓国人男性が急増する理由」を公開。日韓結婚相談所を運営するホン氏が出演し、韓国でのドキュメンタリー番組出演をきっかけに約9000件の入会申し込みが殺到したことや、日韓カップルの成婚エピソードについて語った。

動画ではまず、ホン氏が運営する相談所の現状について言及。韓国のYouTubeチャンネルでドキュメンタリーが公開され、再生数が280万回を超えたことで申し込みが急増したが、入会できたのは「100人弱」だと明かす。
「審査を厳しくしているんです」と語るホン氏は、日本語ができない希望者には「最低3ヶ月勉強してください」と伝えるなど、国際結婚の難しさを理解し、覚悟を持った人のみを受け入れる体制を整えている。

話題は日韓の恋愛スタイルの違いへ。ホン氏は、韓国人男性の多くが「ストレートでレスポンスが早い」一方、日本人女性は「ゆっくり関係を進めたいタイプが多い」と分析。このスピード感のギャップがすれ違いを生むこともあるという。
実際に「4ヶ月で結婚した」カップルの例では、男性が一目惚れをして猛アプローチをかけた際、女性側が「こんなに早いのには何か理由があるのでは」と不安になり、相談所に問い合わせが入ったエピソードを披露。ホン氏が男性と長時間電話をし、「彼は真面目で一途だ」と真剣さを女性に伝えたことで誤解が解け、成婚に至ったと振り返った。

ホン氏は「夢を持たせて入会金をもらい、成婚できないのは無責任」と、人の人生を左右する仕事への責任感を強調。「良い人も悪い人もどこにでもいる」とし、国籍やファンタジーで相手を見るのではなく、旅行や言語学習を通じて文化を理解し、「人対人」として相手を見ることの重要性を訴えた。

YouTubeの動画内容

00:21

韓国からの入会希望が9000件殺到した背景
03:16

「レスポンスが早い」韓国男性と日本人女性のギャップ
05:51

猛アプローチが誤解を生んだ4ヶ月スピード婚の裏話
08:23

これから日韓結婚を目指す人への「現実的」な助言

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