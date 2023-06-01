総じて続落、軍需関連などの売りが目立つ＝欧州株概況



きょうの欧州株式市場は揃って続落となった。アジア株の軟調地合いに加えて、物価高警戒でのＥＣＢや英中銀の早期利上げ期待などが株の重石となっている。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比４３．８８ポイント安の１万０２３３．０７ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比８９．５１ポイント安の８１１２．５７ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比３２４．９８ポイント安の２万４３３８．６３ポイントとなっている。



独ＤＡＸは４０銘柄中、３３銘柄がマイナス圏。世界的な半導体株の上昇傾向を受けて、インフィニオン・テクノロジーズが３．６３％高と大きく上昇したほか、化学品のＢＡＳＦ、タイヤ・産業製品のコンチネンタルなどが堅調だったが、幅広い銘柄に売りが出ていた。軍需産業のラインメタル、保険会社のアリアンツ、銀行大手コメルツなどの売りが特に目立った。



英ＦＴＳＥ１００は６５銘柄がマイナス圏とこちらも売りが優勢。ＤＡＸ同様に軍需産業の売りが目立ち、ＢＡＥシステムズ、ロールス・ロイスが売られた。一方、通信会社のＢＴが大幅高となっている。



MINKABU PRESS

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