もはやお肉⁉高野豆腐の『むっちり照り焼き』がご飯泥棒すぎ／煮物以外の節約レシピ

保存がきいて栄養満点な「高野豆腐」。でも、「いつも煮物ばかりでマンネリ気味……」と悩んでいませんか？ 実は高野豆腐、調理法次第で「しみジュワ」以外の新しい食感も楽しめる優秀食材なんです！

今回は、料理家のきじまりゅうたさんに教わった、高野豆腐のイメージを覆すボリュームおかずをご紹介します。

『高野豆腐のころころ照り焼き』のレシピ

材料（2人分）

高野豆腐……3枚（約50ɡ）

〈下味〉

めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ2

水……3/4カップ

〈照り焼きだれ〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

片栗粉……小さじ1/2

水……大さじ5

片栗粉……大さじ2

サラダ油……大さじ1

好みでサニーレタス……適宜

作り方

(1)高野豆腐をもどす

バットに高野豆腐を並べ、40〜50℃の湯または水をかぶるくらいまで注ぐ。浮き上がらないように平皿などをのせ、重しをする。湯なら2分ほど、水なら5分ほどおく。両手ではさんで押し、水けをしっかりと絞る。

※袋にもどし方の指定がある場合は、その表記に従ってください。

(2)下ごしらえをする

高野豆腐は縦横4等分に切る。ポリ袋に下味の材料を混ぜ、高野豆腐を加えて袋の口を縛り、5分ほどおく。汁けを絞って別のポリ袋に入れ、片栗粉を加えてまぶす。照り焼きだれの材料は混ぜる。

(3)焼く

フライパンにサラダ油を入れ、高野豆腐を並べ入れて中火にかける。焼き色がついたら上下を返し、弱火にして2分焼く。高野豆腐を端に寄せ、あいたところに照り焼きだれをもう一度混ぜてから加え、ひと煮立ちさせて高野豆腐にからめる。器に盛り、フライパンに残ったたれをかけて、好みでサニーレタスを添える。

下味にめんつゆを使っているので、噛むたびにじゅわっとした旨みと、表面のむっちりした食感が同時に楽しめます。お弁当のおかずにもおすすめ！

煮物だけではない、高野豆腐のポテンシャルをぜひ体験してみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）