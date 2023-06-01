もはやお肉⁉高野豆腐の『むっちり照り焼き』がご飯泥棒すぎ／煮物以外の節約レシピ
保存がきいて栄養満点な「高野豆腐」。でも、「いつも煮物ばかりでマンネリ気味……」と悩んでいませんか？ 実は高野豆腐、調理法次第で「しみジュワ」以外の新しい食感も楽しめる優秀食材なんです！
今回は、料理家のきじまりゅうたさんに教わった、高野豆腐のイメージを覆すボリュームおかずをご紹介します。
『高野豆腐のころころ照り焼き』のレシピ
材料（2人分）
高野豆腐……3枚（約50ɡ）
〈下味〉
めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ2
水……3/4カップ
〈照り焼きだれ〉
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
片栗粉……小さじ1/2
水……大さじ5
片栗粉……大さじ2
サラダ油……大さじ1
好みでサニーレタス……適宜
作り方
(1)高野豆腐をもどす
バットに高野豆腐を並べ、40〜50℃の湯または水をかぶるくらいまで注ぐ。浮き上がらないように平皿などをのせ、重しをする。湯なら2分ほど、水なら5分ほどおく。両手ではさんで押し、水けをしっかりと絞る。
※袋にもどし方の指定がある場合は、その表記に従ってください。
(2)下ごしらえをする
高野豆腐は縦横4等分に切る。ポリ袋に下味の材料を混ぜ、高野豆腐を加えて袋の口を縛り、5分ほどおく。汁けを絞って別のポリ袋に入れ、片栗粉を加えてまぶす。照り焼きだれの材料は混ぜる。
(3)焼く
フライパンにサラダ油を入れ、高野豆腐を並べ入れて中火にかける。焼き色がついたら上下を返し、弱火にして2分焼く。高野豆腐を端に寄せ、あいたところに照り焼きだれをもう一度混ぜてから加え、ひと煮立ちさせて高野豆腐にからめる。器に盛り、フライパンに残ったたれをかけて、好みでサニーレタスを添える。
下味にめんつゆを使っているので、噛むたびにじゅわっとした旨みと、表面のむっちりした食感が同時に楽しめます。お弁当のおかずにもおすすめ！
煮物だけではない、高野豆腐のポテンシャルをぜひ体験してみてくださいね。
祖母、母と三世代に渡る料理家。母のアシスタントとして修行を積み、独立。祖母や母が作ってくれた伝統的な家庭料理、行事の料理を後世に伝える使命とともに、自身の明るいキャラクターをいかした楽しいトークとオリジナリティあふれる料理の数々に幅広いファンがついている。