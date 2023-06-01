【5月9日更新】もうすぐ終了のセール情報まとめ！ 「パラノマサイト 本所七不思議」50%オフの990円Switch版「ペルソナ5R」80%オフ！ Steamでは「デッキ構築フェス」などが開催中
ゴールデンウィークは終わったものの、ゲーム販売プラットフォームのなかにはまだセールが続いているところも。お得に入手できるタイトルから、とくにセール終了が迫っているものを紹介していきたい。
ニンテンドーeショップではゴールデンウィークセールが開催中で、「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」や「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」が値引きされている。
またSteamでは「デッキ構築フェス」のほか、「Firaxis30周年記念セール」、「DON'T NOD パブリッシャーセール」、「インティ・クリエイツ パブリッシャーセール」、「ARC SYSTEM WORKS Holiday Sale」などが開催されている。
ニンテンドーeショップ
「Nintendo ゴールデンウィークセール」
期間：5月11日23時59分まで
【注目タイトル】
・「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」
1,980円→990円（50%オフ）
スクウェア・エニックスによる本格謎解きホラーアドベンチャー。昭和後期の墨田区を舞台として、「本所七不思議」をめぐる凄惨な呪い合いが描かれる。
・「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」
7,678円→1,535円（80%オフ）
アトラスが手掛けるジュブナイルRPGのNintendo Switch版。オリジナル版で販売された40以上のDLCが、最初から遊べる状態で収録されている。
□「Nintendo ゴールデンウィークセール」のページ
Steam
「デッキ構築フェス」
期間：5月12日2時まで
【注目タイトル】
・「世界の為の全ての少女」
1,000円→700円（30%オフ）
デッキ構築型ローグライクと育成ゲームを合わせたアドベンチャーゲーム。プレーヤーはターン毎に訪れるさまざまな効果を持つ「人材（カード）」を選びながら、1人の少女を救世主に育て上げていく。
□「デッキ構築フェス」のページ
「Firaxis30周年記念セール」
期間：5月15日2時まで
【注目タイトル】
・「Sid Meier’s Civilization VI」
7,000円→700円（90%オフ）
マルチプレイで楽しめるターン制ストラテジーゲーム。プレーヤーは戦争、外交、文化を発展させることで、史上類を見ない文明の建設を目指していく。また、拡張パックなどのDLCがセットになったコンプリート・エディションもセール対象となっている。
□「Firaxis30周年記念セール」のページ
「DON'T NOD パブリッシャーセール」
期間：5月13日2時まで
【注目タイトル】
・「Lost Records: Bloom & Rage」
4,862円→2,917円（40%オフ）
「Life is Strange」のクリエイターによる新たな物語。1995年と2022年という2つの時間軸を行き来し、4人の女子高生の人生が変わった“運命の夏”を追体験していく。
□「DON'T NOD パブリッシャーセール」のページ
「インティ・クリエイツ パブリッシャーセール」
期間：5月12日2時まで
【注目タイトル】
・「ぎゃる☆がんVR」
2,980円→745円（75%オフ）
超絶モテ男になった主人公が、言い寄ってくる女の子たちを眼力（フェロモンショット）で昇天させていく眼（ガン）シューティングゲーム。プレイするにはVRヘッドセットが必要となる。
□「インティ・クリエイツ パブリッシャーセール」のページ
「ARC SYSTEM WORKS Holiday Sale」
期間：5月12日14時まで
【注目タイトル】
・「くにおくんの三国志だよ 全員集合！」
3,740円→1,870円（50%オフ）
お馴染みのキャラクターたちが登場する「くにおくん」シリーズの1作品。「三国志」の世界が舞台となっており、「黄巾の乱」から「赤壁の戦い」までの物語を描いている。
□「ARC SYSTEM WORKS Holiday Sale」のページ
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