5月9日 記事更新

ゴールデンウィークは終わったものの、ゲーム販売プラットフォームのなかにはまだセールが続いているところも。お得に入手できるタイトルから、とくにセール終了が迫っているものを紹介していきたい。

ニンテンドーeショップではゴールデンウィークセールが開催中で、「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」や「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」が値引きされている。

またSteamでは「デッキ構築フェス」のほか、「Firaxis30周年記念セール」、「DON'T NOD パブリッシャーセール」、「インティ・クリエイツ パブリッシャーセール」、「ARC SYSTEM WORKS Holiday Sale」などが開催されている。

ニンテンドーeショップ

「Nintendo ゴールデンウィークセール」

期間：5月11日23時59分まで

【注目タイトル】

・「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」

1,980円→990円（50%オフ）

スクウェア・エニックスによる本格謎解きホラーアドベンチャー。昭和後期の墨田区を舞台として、「本所七不思議」をめぐる凄惨な呪い合いが描かれる。

・「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

7,678円→1,535円（80%オフ）

アトラスが手掛けるジュブナイルRPGのNintendo Switch版。オリジナル版で販売された40以上のDLCが、最初から遊べる状態で収録されている。

□「Nintendo ゴールデンウィークセール」のページ

Steam

「デッキ構築フェス」

期間：5月12日2時まで

【注目タイトル】

・「世界の為の全ての少女」

1,000円→700円（30%オフ）

デッキ構築型ローグライクと育成ゲームを合わせたアドベンチャーゲーム。プレーヤーはターン毎に訪れるさまざまな効果を持つ「人材（カード）」を選びながら、1人の少女を救世主に育て上げていく。

□「デッキ構築フェス」のページ

「Firaxis30周年記念セール」

期間：5月15日2時まで

【注目タイトル】

・「Sid Meier’s Civilization VI」

7,000円→700円（90%オフ）

マルチプレイで楽しめるターン制ストラテジーゲーム。プレーヤーは戦争、外交、文化を発展させることで、史上類を見ない文明の建設を目指していく。また、拡張パックなどのDLCがセットになったコンプリート・エディションもセール対象となっている。

□「Firaxis30周年記念セール」のページ

「DON'T NOD パブリッシャーセール」

期間：5月13日2時まで

【注目タイトル】

・「Lost Records: Bloom & Rage」

4,862円→2,917円（40%オフ）

「Life is Strange」のクリエイターによる新たな物語。1995年と2022年という2つの時間軸を行き来し、4人の女子高生の人生が変わった“運命の夏”を追体験していく。

□「DON'T NOD パブリッシャーセール」のページ

「インティ・クリエイツ パブリッシャーセール」

期間：5月12日2時まで

【注目タイトル】

・「ぎゃる☆がんVR」

2,980円→745円（75%オフ）

超絶モテ男になった主人公が、言い寄ってくる女の子たちを眼力（フェロモンショット）で昇天させていく眼（ガン）シューティングゲーム。プレイするにはVRヘッドセットが必要となる。

□「インティ・クリエイツ パブリッシャーセール」のページ

「ARC SYSTEM WORKS Holiday Sale」

期間：5月12日14時まで

【注目タイトル】

・「くにおくんの三国志だよ 全員集合！」

3,740円→1,870円（50%オフ）

お馴染みのキャラクターたちが登場する「くにおくん」シリーズの1作品。「三国志」の世界が舞台となっており、「黄巾の乱」から「赤壁の戦い」までの物語を描いている。

□「ARC SYSTEM WORKS Holiday Sale」のページ

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