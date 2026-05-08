なぜか同じような男性に惹かれる…。不倫に陥りやすい女性の心理
「また同じような男性を選んでいる気がする」と頭ではわかっているのに、なぜか不倫関係に進んでしまう女性は少なくありません。そこには“無意識の選び方”が影響していることがあります。
“特別扱い”に価値を感じやすい
不倫という限られた関係の中で、自分だけに向けられている言葉や態度。その“特別感”が強く印象に残ると、関係そのものに価値を感じやすくなります。結果として、冷静に見れば不安定な状況でも、魅力的に映ってしまうのです。
安心よりも“刺激”を優先してしまう
安定している関係よりも、少し不確定な関係のほうが気持ちが動くという女性も。そういう女性は安心できる選択肢よりも、“気持ちが揺れるほう”を選びやすくなります。その積み重ねが、同じように不倫関係を引き寄せる要因になっているのです。
違和感よりも“今の気持ち”が大事
男性に対して少し引っかかることがあっても、「今が楽しいから」と流してしまう女性も不倫に陥りやすいでしょう。気づいたときには、その状態が当たり前になっていることも少なくありません。
選び方は、意識していないところで繰り返されるもの。「なぜこの関係を選んでいるのか」に目を向けることで、これまでとは違う選択が見えてくることもあります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼嬉しいのに、先が見えない。不倫相手との未来が苦しくなる瞬間