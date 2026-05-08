GUMMYが、9月3日を“グミの日”と称してホームグラウンドでもある東京・新宿ロフトにてワンマンライブ＜GUMMY ONEMAN LIVE 「グミの日」＞を開催することが発表となった。これは本日5月8日、東京・代官山SPACE ODDにて開催された初ツアー＜GUMMY TOUR 2026「GIVE ME GUMMY」＞のファイナルで発表されたものだ。

GUMMYは3月7日に新宿ロフトで正式始動し、そのチケットが即日完売を記録。4月29日には1st EP『GIVE ME GUMMY』をリリース。そして開催された東名阪ツアー＜GUMMY TOUR 2026「GIVE ME GUMMY」＞も全公演ソールドアウトしている。

本日の代官山SPACE ODDツアーファイナル公演のMCでは、「秋には新しい音源がリリースされる」旨の発言もあった。結成一発目のライブから20曲近いレパートリーが披露されているGUMMYだけに、レコーディングも既に順調に進んでいるとのこと。詳細は後日発表されるが、2nd EP『GIVE ME CHOCOLATE』が“9月3日＝グミの日”にリリースされる予定だ。

GUMMYの活動で大切なことは「常に笑いを忘れないこと」だという。ライブ当日はもちろん、リハーサルやメディア取材後にも酒席は必ず設けられ、そこでの会話でバンドの重要な活動内容が決定することも多い。「モテるよりも、ウケたい」とは彼らの言葉だが、誰よりもバンド活動を楽しんでいることは、先ごろ公開したBARKSインタビューからも感じ取れるだろう。その一方で、楽曲はストイックなバンドサウンド。シーケンス(同期音)の類いは一切ない。メンバーが放つ生音のみに貫かれた彼らの神髄には、“9月3日＝グミの日”でも触れることができるはずだ。なお、同公演は新宿ロフトの開店50周年記念公演の一環として開催される。

■SHINJUKU LOFT 50th ANNIVERSARY＜GUMMY ONEMAN LIVE「グミの日」＞

9月3日(木) 東京・新宿LOFT

open18:15 / start19:00

出演: GUMMY

▼チケット

前売 6,500円(税込) / 当日 7,000円(税込)

※スタンディング

※入場時ドリンク代別途必要

一般発売日：6月6日(土)10:00〜

【FC先行受付】

受付開始：5月9日(土)12:00〜

【オフシャルサイト先⾏(イープラス / Bチケット) 抽選】

受付期間：5月21日(木)13:00〜5月27日(水)21:00

受付URL：https://eplus.jp/sf/detail/4522410001-P0030001

※購入制限 1名1回につき2枚迄

※入場順：Aチケット(FC先行)→Bチケット(オフィシャルサイト先行)→一般発売(C)

（問）新宿ロフト：https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft ■2nd EP『GIVE ME CHOCOLATE』

2026年9月3日(木)リリース

DSGM-002 / DAVID SKULL NO RECORDS

※詳細は後日発表 ■オフィシャルファンクラブ「サンネンビーグミ」

2026年5月8日(金) 22:00発足

※詳細はオフィシャルサイトにて