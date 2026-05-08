『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』海外公演が今年も開催決定！クアラルンプール＆台北で実施
4月3日から5日までの3日間、神奈川・横浜の街全体を舞台に開催され、合計約9万人を動員し大盛況のうちに幕を閉じた『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の海外公演の開催が決定した。
『CENTRAL』の海外公演は昨年に続き、2年連続での実施となる。
■クアラルンプール公演にはKANA-BOON、キタニタツヤ、台北公演にはUVERworld、jo0ji、yamaが出演
「日本の響きを世界へ」というコンセプトを掲げる『CENTRAL』にとって、海外公演の継続的な展開は、フェスの重要なアイデンティティのひとつ。
今回の海外公演は、8月1日にクアラルンプール・Zepp Kuala Lumpur、8月8日に台北・Zepp New Taipeiにて開催される。
今回の発表にあわせて各公演の第1弾ラインナップも公開。
Zepp Kuala Lumpur公演にはKANA-BOON、キタニタツヤ他、Zepp New Taipei公演にはUVERworld、jo0ji、yamaが出演する。
昨年も同会場にて開催された『CENTRAL』、二度目の開催となる今回も、現地のJ-POPファンを中心に大きな話題となることが期待される。
なお、チケット販売に関する詳細は後日発表予定。
※メイン写真はクアラルンプール公演のキービジュアル
■イベント情報
『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』
08/01（土）クアラルンプール・Zepp Kuala Lumpur
出演：KANA-BOON / キタニタツヤ / and more.
08/08（土）台北・Zepp New Taipei
出演：UVERworld / jo0ji / yama
■関連リンク
『CENTRAL』OFFICIAL SITE
https://central-fest.com/