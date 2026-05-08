9日（土）は北日本や北陸では午前を中心に雨や雷雨となるでしょう。北日本では暴風にも警戒です。10日（日）は全国的に行楽日和となりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■9日（土）は北日本、北陸で雷雨に注意 北日本では暴風も

上空に寒気を伴う低気圧が、9日（土）にかけて日本海から北海道に進む見込みです。また別の低気圧が三陸沖に発生し、北東に進むでしょう。北海道や東北の日本海側、北陸は9日（土）のお昼ごろにかけて雨が降りやすく、局地的に強まるところも。雷を伴うところもありそうです。また、風が強く、北海道（石狩、檜山地方）、青森、宮城では警報級の暴風となる可能性が高くなっています。交通機関に影響が出るおそれもありますので、お出かけの際は最新の交通情報を確認するようにしてください。

■寒気の影響で北海道では雪の可能性も

次第に寒気が入るため、北海道では道北やオホーツク海側を中心にみぞれや雪の降るところがありそうです。峠道は積雪するおそれもありますので、車の運転は十分お気をつけください。夜には止みそうです。

■9日（土）はカラッとして過ごしやすい 北日本は気温大幅ダウン

8日（金）は東京では最高気温25.2℃、最小湿度61％とムシムシと感じた方もいるかもしれません。9日（土）も最高気温は25℃で夏日の予想ですが、最小湿度は22％とかなり低くなる予想です。9日（土）はカラッとした北寄りの風が吹いて、過ごしやすい陽気となるでしょう。ただ、強い風にはお気をつけください。また、北日本では気温が大幅に下がるでしょう。8日（金）まで3日連続で夏日となった山形は9℃ダウンの17℃予想です。また沖縄・那覇は8日（金）は28.9℃まで上がりましたが、9日（土）は最高気温20℃と2月中旬並みとなりそうです。

連休明けのお仕事などで、疲れがたまっている方もいるかもしれません。寒暖差が大きく、自律神経も乱れやすくなります。週末は無理をせず、体調管理を心がけてお過ごしください。

【9日（土）の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（ -2 4月下旬）

山形 17℃（ -9 4月中旬）

仙台 19℃（ -5 平年並み）

新潟 18℃（ -4 4月下旬）

東京 25℃（±0 5月下旬）

名古屋 23℃（ -1 平年並み）

大阪 23℃（ -2 平年並み）

広島 23℃（ -2 平年並み）

福岡 22℃（±0 4月下旬）

那覇 20℃（ -9 2月中旬）

■沖縄は10日（日）にかけて警報級大雨のおそれ

沖縄の与那国島では8日（金）は1時間に41.0ミリの激しい雨を観測しました。9日（土）も午前中にかけて激しい雨の降るところがある見込みで、10日（日）にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。

◇「激しい雨」とは？

気象庁の定義で1時間雨量が30ミリ以上50ミリ未満の雨のことを指します。バケツをひっくり返したように降る雨で、傘をさしていてもぬれてしまうくらいです。またそのような雨が降っていると、車で速いスピードで走行している時、車輪と路面の間に水膜ができ、ブレーキが利かなくなるハイドロプレーニング現象が起こることがあります。雨が強まっているときは、視界も悪くなっていることが考えられ、事故のリスクも高まります。スピードは出し過ぎず、また車間距離は十分にとるなど、一層の安全運転を心がけましょう。

■10日（日）は広く行楽日和に 来週は晴れる日が多い

10日（日）は九州〜北海道で晴れて行楽日和となるでしょう。北日本は9日（土）より気温が大幅に上がり、札幌は最高気温21℃、仙台は24℃の予想です。11日（月）以降も晴れるところが多いでしょう。ただ山沿いを中心に連日、天気急変のおそれがあります。急な強い雨や雷雨に注意が必要です。また気温は平年を上回る日が続くでしょう。広い範囲で25℃以上の夏日が続くようになり、北海道の帯広でも11日（月）〜13日（水）は3日連続の夏日予想となっています。一方、沖縄・那覇は12日（火）ごろまで雨の日が続きますが、その後は梅雨の晴れ間となりそうです。

■来週後半〜はかなりの高温か エアコンの試運転や暑熱順化を

7日（木）に気象庁から発表された早期天候情報では九州〜東北にかけて、今月15日（金）前後から5日間平均気温が平年よりかなり高くなることが予想されています。暑さのレベルが一段階上がり、30℃以上の真夏日が続出するようなこともあるかもしれません。まだエアコンの試運転がお済みでない方は、この週末にやっておくとよいでしょう。また、「暑熱順化」を行って、体を暑さに慣らしていきましょう。少し汗ばむ程度にウォーキングやジョギングをしたり、お風呂で湯船につかって汗をかくことも効果的と言われています。

気象予報士 敷波美保