【GALLERIA 崩壊：スターレイル コラボモデル】 5月8日 受注開始 価格：334,980円～

サードウェーブは、PC GALLERIA（ガレリア）とHoYoverse が手掛ける崩壊シリーズのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボモデルを、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて、5月8日より受注開始した。

本コラボモデルは、快適にゲームプレイが出来る8機種がラインナップ。「崩壊：スターレイル」3周年に実装された人気キャラ・銀狼 LV.999のデザインがあしらわれたデスクトップケースに加え、搭載の水冷ヘッドは銀狼 LV.999 のオリジナルロゴでカスタムされている。

購入特典には、コラボモデル限定の壁紙・マウスカーソルのほか、アクリルコントローラースタンド、ラバーケーブルバンド、キーキャップキーホルダーが同梱。さらに、先着500台限定でゲーム内アイテムと交換できるシリアルコードがプレゼントされる。

また、秋葉原の GALLERIA Loungeでは実機展示が行なわれ、一部ドスパラ店舗ではスタンディパネルを展示。実施店舗などの詳しい情報は特設ページより確認できる。

□GALLERIA 崩壊：スターレイル コラボモデル特設ページ

販売製品

AMD モデル

GALLERIA HSDR7A-R58-B Ryzen 7 9800X3D 搭載 銀狼 LV.999 コラボモデル

AMD Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5080 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

価格：709,980円

・製品ページ

GALLERIA HSDR7A-R57-B Ryzen 7 7800X3D 搭載 銀狼 LV.999 コラボモデル

AMD Ryzen 7 7800X3D / GeForce RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

価格：514,980円

・製品ページ

GALLERIA HSPR7A-R56T16G-B Ryzen 7 7700 搭載 銀狼 LV.999 コラボモデル

AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5060Ti 16GB / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

価格：399,980円

・製品ページ

GALLERIA HSPR7A-R56-B Ryzen 7 7700 搭載 銀狼 LV.999 コラボモデル

AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

価格：364,980円

・製品ページ

INTEL モデル

GALLERIA HSMC9A-R58-B 銀狼 LV.999 コラボモデル

インテル Core Ultra 9 285K / GeForce RTX 5080 / 32GB DDR5 / 2TB Gen4 NVMe SSD

価格：804,980円

・製品ページ

GALLERIA HSPC7A-R57-B 銀狼 LV.999 コラボモデル

インテル Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5070 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

価格：459,980円

・製品ページ

GALLERIA HSPC7A-R56-B 銀狼 LV.999 コラボモデル

インテル Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

価格：389,980円

・製品ページ

GALLERIA HSGC5A-R56-B 銀狼 LV.999 コラボモデル

インテル Core Ultra 5 225F / GeForce RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

価格：334,980円

・製品ページ

製品特長

特別仕様1 オリジナルケース

特別仕様2 オリジナル水冷ヘッド

購入特典

同梱特典3種

デジタル特典2種

先着500台限定ゲーム内特典シリアルコード

オリジナルアクリルコントローラースタンド オリジナルラバーケーブルバンド オリジナルキーキャップキーホルダーオリジナル壁紙 オリジナルマウスカーソル

「崩壊：スターレイル」のゲーム内アイテムと交換できるシリアルコードを先着500台限定で同梱

【獲得できるアイテム】

星玉×300 漫遊指南×5 信用ポイント x20000 「もふもふ号」多機能スティックライト x5

【有効期限】

6月1日7時から2027年8月31日23時59分

銀狼 LV.999 スタンディパネル

GALLERIAとのコラボモデル発売を記念して、一部ドスパラ店舗にスタンディパネルを設置。

【設置期間】

・5月8日～

※終了時期未定。予告なく終了する場合があります。

【実施店舗】

GALLERIA Lounge ドスパラ横浜駅前店 ドスパラ神戸・三宮店 ドスパラ札幌店 ドスパラ富山本郷店 ドスパラ大分光吉インター店 ドスパラ熊本浜線店（計7店舗）

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