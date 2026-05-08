TUBEが、9月5日（土）に通算37回目となる横浜スタジアムでのライブ＜TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2026＞を開催することを発表した。

現在はデビュー40周年記念となる全国ホールツアー開催中のTUBE。メンバーの地元・神奈川の横浜スタジアムでの公演は1988年の初開催から数えて通算37回目となる。毎回、炎や噴水、花火といった野外ならではの大規模な演出で、「ファンに心から楽しんでもらえるライブ」をモットーに、エンターテインメントを追求しつづけている。

夏恒例のTUBEの“夏祭り”、今年も楽しみにしていただきたい。チケットの一般販売については詳細が決まり次第後日アナウンスされる。

■＜TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2026＞

2026年9月5日（土）横浜スタジアム

16:30 開場 ／ 18:30 開演

※5歳以上有料 ※雨天決行・荒天中止 ■チケット料金（税込）

・グランド席 / グランド・車椅子席：13,200円

・スタンド席 / スタンドBOX席 / スタンド・椅子席：11,000円

・立見：9,900円 ■一般発売

詳細が決まり次第、解禁いたします。 ■お問い合わせ

キョードー横浜 045-671-9911（平日12:00〜15:00）

https://www.kyodoyokohama.com