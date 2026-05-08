散歩中に見知らぬおばあちゃんと出会った超大型犬。甘えたり、褒められたりとふたりの穏やかなやりとりがTikTokに投稿されると、記事執筆時点で12万5000回以上も再生され、「朝からいい気分になる」「何回もアゴしてるのが可愛すぎます～！」「めっちゃ可愛い」といった声が殺到しました！

【動画：『本当、いい子だねえ』外出中におばあちゃんと出会った超大型犬→あまりにも尊い『ふたりのやり取り』】

散歩中の素敵な出会い

TikTokアカウント「バーニーズマウンテンドッグ きのこ（@doggy_kinoco）」さまは、社交的で人懐っこいバーニーズマウンテンドッグの「きのこ・あざらし・ヴィクトリア」ちゃん（通称：あざちゃん）の日常を紹介しているアカウントです。

この日もご機嫌でお散歩していたというあざちゃん。すると、1人のおばあちゃんと出会ったのだそう。そのおばあちゃんは、「ほんといい子だね～」「本当に素晴らしい」といろんな言葉であざちゃんのことを褒めてくれたのだとか！

あざちゃんも褒められていることを理解しているようで、表情はニッコニコ、しっぽをフリフリ♪

たくさん褒められてニッコニコ

その後も「なんて素晴らしいんでしょう」「素敵よ～」とたくさん褒められて、ニコニコが止まらないあざちゃん。

すると、自分から前足をスッと出し、「おて」を披露！これには再びおばあちゃんも「なんていい子なんでしょう～！」とさらに大喜び！

思わずあざちゃんの愛らしさにぎゅっと頭を優しく抱きしめてくれたおばあちゃん！これに気を良くしたあざちゃん。さらに、「おかわり」と「アゴ」も披露！

とても人懐っこく、サービス精神も旺盛なあざちゃんに、おばあちゃんもすっかりメロメロです。

穏やかなやりとりに「癒される」の声が殺到

そんなあざちゃんとおばあちゃんにも、とうとうお別れの時間が……。名残惜しそうに去っていくおばあちゃんの背中を見て、ちょっぴり寂しそうな表情を見せていたあざちゃんなのでした。きっとまた会えるよね！

おばあちゃんとあざちゃんの穏やかなやりとりは、TikTokに投稿されると「朝からいい気分になる」「アゴしてるの可愛すぎ！」といった声が寄せられました。

他にも、おばあちゃんのお人柄の素晴らしさや、飼い主さんの優しそうな話し方など、投稿全体に「癒された」と感じた人が多くいたようです。

そんな社交的で穏やかなあざちゃんと飼い主さんの日常は、TikTokアカウント「バーニーズマウンテンドッグ きのこ（@doggy_kinoco）」さまからご覧いただけますよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@doggy_kinoco」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。