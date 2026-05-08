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東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼」が、「【簡単副菜】にんじんだけで作る！夏にぴったり【キャロットラペ】の作り方」という動画を公開しました。お店の味を家庭で再現できる、スパイシーで爽やかなキャロットラペのレシピを紹介しています。



このレシピの最大のポイントは、にんじんの水分をしっかりと抜くことです。まず、千切りにしたにんじんに塩を振ってよく揉み込み、30分ほど置きます。すると、にんじんから驚くほど多くの水分が出てきます。この水分を捨てるだけでなく、さらに手で強く絞り出すことで、仕上がりが水っぽくなるのを防ぎ、味がしっかりと染み込むようになります。



味付けには、りんご酢とレモン汁の酸味をベースに、クミン、コリアンダー、ブラックペッパーの3種類のスパイスを使用。動画では、これらの調味料を別の容器で先に混ぜ合わせておくことを推奨しています。こうすることで味にムラがなくなり、全体が均一に仕上がるとのこと。



全ての材料を混ぜ合わせたら、すぐに食べることもできますが、「冷蔵庫で半日以上寝かせる」と、味がなじんでより一層美味しくなると解説しています。カレーの付け合わせはもちろん、サンドイッチの具材やお弁当のおかずとしても活躍する一品。作り置きしておけば、食卓が豊かになること間違いなしです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・にんじん：600g(3本)



（水分出し用）

・塩：6g



（調味料）

・りんご酢：40g

・レモン汁：40g

・砂糖：16g

・米油：20g

・塩：6g



（パウダースパイス）

・クミン：3g

・コリアンダー：2g

・ブラックペッパー：2g



［作り方］

1. にんじんの皮をピーラーでむき、スライサーや包丁で千切りにする。

2. ボウルににんじんを入れ、水分出し用の塩を加えて全体によく揉み込む。

3. 30分ほど置き、にんじんから水分が出てきたら、一度水分を捨てる。

4. さらに、にんじんを手で強く絞り、余分な水分をしっかりと抜く。

5. 別の容器に調味料とパウダースパイスをすべて入れ、よく混ぜ合わせる。

6. 水分を絞ったにんじんに5の調味液を加え、味が均一になるようによく和える。

7. 冷蔵庫で半日以上寝かせたら完成。