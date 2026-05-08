『イナズマロック フェス』が『FEST. INAZUMA』に改名して今年も 西川貴教、RIIZE、ももクロ、WANDS、MONGOL800ら第1弾発表
滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げて毎秋開催してきた大型野外ライブイベント『イナズマロック フェス』が、今年も滋賀・草津市の烏丸半島芝生広場で開催されることが決定した。今年からは名称を『FEST. INAZUMA（フェスト イナズマ）』へ刷新し、第1弾出演アーティストも発表された。
【写真】特製の「HOT LIMIT」スーツでミャクミャクとツーショットを披露した西川貴教
今年で18年目を迎える同イベントは、9月19日から21日までの3日間にわたって開催される。
9月19日にはGENERATIONS、T.M.Revolution、トゲナシトゲアリ、ももいろクローバーZ、RAISE A SUILEN、ONE N' ONLYが出演。20日にはSTARGLOW、西川貴教、Hearts2Hearts、RIIZE、WANDSが登場する。最終日の21日にはabingdon boys school、Chevon、-真天地開闢集団-ジグザグ、Novelbright、MONGOL800の出演が決定している。
■『FEST. INAZUMA 2026』
日程：9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）
会場：滋賀・烏丸半島芝生広場
第1弾出演者：
▼9月19日（土）
GENERATIONS
T.M.Revolution
トゲナシトゲアリ
ももいろクローバーZ
RAISE A SUILEN
ONE N’ ONLY
▼9月20日（日）
STARGLOW
西川貴教
Hearts2Hearts
RIIZE
WANDS
▼9月21日（月・祝）
abingdon boys school
Chevon
-真天地開闢集団-ジグザグ
Novelbright
MONGOL800
…and more
【写真】特製の「HOT LIMIT」スーツでミャクミャクとツーショットを披露した西川貴教
今年で18年目を迎える同イベントは、9月19日から21日までの3日間にわたって開催される。
■『FEST. INAZUMA 2026』
日程：9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）
会場：滋賀・烏丸半島芝生広場
第1弾出演者：
▼9月19日（土）
GENERATIONS
T.M.Revolution
トゲナシトゲアリ
ももいろクローバーZ
RAISE A SUILEN
ONE N’ ONLY
▼9月20日（日）
STARGLOW
西川貴教
Hearts2Hearts
RIIZE
WANDS
▼9月21日（月・祝）
abingdon boys school
Chevon
-真天地開闢集団-ジグザグ
Novelbright
MONGOL800
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