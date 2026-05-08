田中圭、久々のメディア出演で心境吐露「闇堕ちしていた時期もあります」
【モデルプレス＝2026/05/08】元放送作家・鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネルが5月7日に更新された。俳優の田中圭が「闇堕ちしていた時期」があったと明かす場面があった。
【写真】久々メディア出演した田中圭、カメラの前で話す姿
鈴木氏は同日、自身のX（旧Twitter）にて「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のYouTubeに田中圭くんが出演してくれています」と報告。「収録はすでに終わっています。田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります」「なんか、久々にドキドキしました。面白くて、収録しながら僕自身かなり興奮しました」と収録時の様子を振り返り「明日金曜日夕方5時、配信されます！ぜひ、明日ご覧ください」と呼びかけていた。
5月8日17時の本編公開に先立ち、YouTubeチャンネルではショート動画が公開された。動画では、スタジオに現れた田中に対し、鈴木氏が「カメラの前久々じゃないですか？元気でした？」と質問。田中は「まぁ、普通っすね。普通っす」とさらりと返答した。
さらに、鈴木から「何してもニュースになりますね、今」と振られると「あ、そうなんっすか。全然知らないです」とコメント。続けて、鈴木氏が「見てないですか？ネットとかも」と聞くと「もうまったく見てないですね」と明かした。また、鈴木氏から「結構メンタル図太いじゃないですか？本来は。それでもさすがに（メンタル）削られたんですか？」と問われると、田中は「そうっすね。闇堕ちしていた時期もありますよね。さすがに」と率直な心境を語っていた。
田中は2025年4月23日「週刊文春」（文藝春秋）にて女優の永野芽郁との不倫交際、さらに同年5月7日の続報では永野とのLINE内容が報じられた。なお、双方の事務所は交際や不倫の事実、報じられたやり取りはないと否定している。
また田中は、2026年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし最新作の舞台『母さん、ラブソングです。』に主演として出演することが決定。2011年の『芸人交換日記』から始まった鈴木氏と田中の“最強タッグ”による待望の企画シリーズ第4弾で、2021年の前作『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となる。（modelpress編集部）
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【写真】久々メディア出演した田中圭、カメラの前で話す姿
◆鈴木おさむ氏、田中圭とのYouTube収録を報告
鈴木氏は同日、自身のX（旧Twitter）にて「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のYouTubeに田中圭くんが出演してくれています」と報告。「収録はすでに終わっています。田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります」「なんか、久々にドキドキしました。面白くて、収録しながら僕自身かなり興奮しました」と収録時の様子を振り返り「明日金曜日夕方5時、配信されます！ぜひ、明日ご覧ください」と呼びかけていた。
◆田中圭「闇堕ちしていた時期もあります」
5月8日17時の本編公開に先立ち、YouTubeチャンネルではショート動画が公開された。動画では、スタジオに現れた田中に対し、鈴木氏が「カメラの前久々じゃないですか？元気でした？」と質問。田中は「まぁ、普通っすね。普通っす」とさらりと返答した。
さらに、鈴木から「何してもニュースになりますね、今」と振られると「あ、そうなんっすか。全然知らないです」とコメント。続けて、鈴木氏が「見てないですか？ネットとかも」と聞くと「もうまったく見てないですね」と明かした。また、鈴木氏から「結構メンタル図太いじゃないですか？本来は。それでもさすがに（メンタル）削られたんですか？」と問われると、田中は「そうっすね。闇堕ちしていた時期もありますよね。さすがに」と率直な心境を語っていた。
田中は2025年4月23日「週刊文春」（文藝春秋）にて女優の永野芽郁との不倫交際、さらに同年5月7日の続報では永野とのLINE内容が報じられた。なお、双方の事務所は交際や不倫の事実、報じられたやり取りはないと否定している。
また田中は、2026年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし最新作の舞台『母さん、ラブソングです。』に主演として出演することが決定。2011年の『芸人交換日記』から始まった鈴木氏と田中の“最強タッグ”による待望の企画シリーズ第4弾で、2021年の前作『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となる。（modelpress編集部）
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