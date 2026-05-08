“デビュー直前”H//PE Princess、メンバーのプレゼンが番組に波乱を巻き起こす！

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

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本日5月8日（金）深夜の同番組には、5月のピックアップアーティストとして、“新世代グローバルヒップホップグループ”H//PE Princess（ハイププリンセス）が登場する。

H//PE Princessは、日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』で結成された7人組グローバルヒップホップグループ。メンバーは、ココ、YSY（ユン ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンだ。

グループ名の「H//PE Princess」には、「音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長を遂げる」という抱負が込められており、ラップの実力が高い、唯一無二のヒップホップグループとしてデビュー前から注目を浴びている。

5月27日（水）に日本を皮切りにグローバルデビューを控える7人を、M:ZINE編集部員の若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって先取り徹底解剖していく。

◆自己紹介ラップで若井もノリノリ!?

今回はメンバー自ら番組の事前会議にも参加。普段からセルフプロデュースを行う彼女たちならではの、メンバー考案企画満載に。

ラップセンスやパフォーマンスを競うオーディション番組出身らしく、『M:ZINE』ではメンバーが自己紹介ラップを披露。

YSY（ユン ソヨン）が作ったビートに合わせて繰り出される自己紹介ラップに、若井もテンションが上がり、思わずノリノリに？

ほかにも、メンバーそれぞれが幼少期の写真や好きなものを紹介しながら自らをプレゼン。

クラシックバレエをやっていたというココや、小学校1年生からヒップホップダンスをやっていたリノ…と、個性豊かなメンバーの素顔が明らかに。

そしてスジンのプレゼンが始まり、幼少期の写真やダンス動画を紹介し始めるが、スジンのプレゼンが番組に波乱を巻き起こす…？