マクドナルド・ハッピーセット「ちいかわ」で“販売対策” 第1弾＆第2弾の初日のみ「購入券」、期間中は個数制限
日本マクドナルドは15日より、ハッピーセット「ちいかわ」を期間限定で販売する。第1弾、第2弾の初日にあたる15日と29日に購入する場合、公式アプリで配布される「購入券」が必要となる。公式サイトにて、詳しく説明する特設ページが公開された。
【図で確認】「ハッピーセットちいかわ」、販売方法（詳細）
第1弾販売初日にあたる15日と、第2弾販売初日にあたる29日に「ちいかわ」を購入する場合、公式アプリで配布される「購入券」が必要となる。1回使用した購入券は画面から表示されなくなる。
朝マック、レギュラーメニューそれぞれの時間帯で1人4個までで、マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルーでの販売のみとなる。マックデリバリーサービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止。また、株主優待券、および子育て支援パスポートは使用できない。
5月16日から28日、5月30日から6月11日までの“初日以外”は、購入券は必要ないが、1グループ1会計4個まで。また、マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスでの販売となり、その他宅配サービスでの販売は停止となる。
今回の販売方法について同社は、「過去の販売実績などを踏まえご用意させていただいております。おもちゃの在庫についての各店舗へのお問い合わせはご遠慮ください」と呼びかけている。
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。
また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界が楽しめる。
このほか、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」、ほんのハッピーセット「スイミー」「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、宅配サービスを除き通常通りの販売方法となる。
【図で確認】「ハッピーセットちいかわ」、販売方法（詳細）
第1弾販売初日にあたる15日と、第2弾販売初日にあたる29日に「ちいかわ」を購入する場合、公式アプリで配布される「購入券」が必要となる。1回使用した購入券は画面から表示されなくなる。
5月16日から28日、5月30日から6月11日までの“初日以外”は、購入券は必要ないが、1グループ1会計4個まで。また、マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスでの販売となり、その他宅配サービスでの販売は停止となる。
今回の販売方法について同社は、「過去の販売実績などを踏まえご用意させていただいております。おもちゃの在庫についての各店舗へのお問い合わせはご遠慮ください」と呼びかけている。
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。
また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界が楽しめる。
このほか、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」、ほんのハッピーセット「スイミー」「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、宅配サービスを除き通常通りの販売方法となる。