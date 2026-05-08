元日本テレビアナウンサーが、８日までにＳＮＳで近影を公開した。

現在はフリーで活躍する宮崎宣子アナウンサー（４６）がインスタグラムで、「ばっさり３０センチ？４０センチ？は切りました ３年ぶり？のショートボブ」と、ロングヘアからスタイルチェンジした姿を投稿。

出産後から髪を伸ばしていくうちに「ここまできたらどこまで伸ばす？と、人生最長へ。切るタイミングを失い、あれよあれよと３年」と振り返り、「ロング生活に未練は一切ございません。あースッキリ」とつづっている。

この投稿にフォロワーからは「めっちゃ似合う」「美しい」「かわいい」などの声が寄せられている。

宮崎アナは２００２年４月に日テレ入社。１２年に退社後、フリーに転身。２１年１１月、大手航空会社パイロットで１０歳年下の男性と結婚。米ロサンゼルス旅行で小型飛行機の操縦体験に参加した際に出会い、俳優の玉木宏似のイケメンだと明かしていた。２３年１０月に長男を出産。また２２年には早大大学院の経営管理研究科に入学し、２５年９月に卒業を報告した。