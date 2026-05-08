【エンプレス杯】メモリアカフェなどJRA馬は5頭
5月13日（水）に川崎競馬場で行われるエンプレス杯（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第72回エンプレス杯（Jpn2）
施行日：5月13日（水）
施行場：川崎競馬場
距離：2100m
出走資格：サラブレッド系 4歳上牝馬
1着賞金：4000万円
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●JRA所属馬
アピーリングルック（牝5・美浦・辻哲英）戸崎圭太
テンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）松山弘平
プロミストジーン（牝4・美浦・上原佑紀）武豊
メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）C.ルメール
レイナデアルシーラ（牝4・栗東・西園翔太）田口貫太
●地方所属馬
シンメルーブス（牝5・浦和・野口寛仁）騎手未定
ツーシャドー（牝7・浦和・小澤宏次）騎手未定
ドナギニー（牝4・大井・中道啓二）騎手未定
マーブルマウンテン（牝5・大井・藤田輝信）騎手未定
マテリアルガール（牝6・浦和・小久保智）騎手未定
リフレクトザムーン（牝5・大井・藤田輝信）騎手未定
レクランスリール（牝6・笠松・伊藤勝好）騎手未定