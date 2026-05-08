5月13日（水）に川崎競馬場で行われるエンプレス杯（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第72回エンプレス杯（Jpn2）

施行日：5月13日（水）

施行場：川崎競馬場

距離：2100m

出走資格：サラブレッド系 4歳上牝馬

1着賞金：4000万円

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交流常連のテンカジョウなど

●JRA所属馬

アピーリングルック（牝5・美浦・辻哲英）戸崎圭太

テンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）松山弘平

プロミストジーン（牝4・美浦・上原佑紀）武豊

メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）C.ルメール

レイナデアルシーラ（牝4・栗東・西園翔太）田口貫太

●地方所属馬

シンメルーブス（牝5・浦和・野口寛仁）騎手未定

ツーシャドー（牝7・浦和・小澤宏次）騎手未定

ドナギニー（牝4・大井・中道啓二）騎手未定

マーブルマウンテン（牝5・大井・藤田輝信）騎手未定

マテリアルガール（牝6・浦和・小久保智）騎手未定

リフレクトザムーン（牝5・大井・藤田輝信）騎手未定

レクランスリール（牝6・笠松・伊藤勝好）騎手未定