日本テレビの歌番組で、主演級女優が歌唱！抜群スタイルと存在感にネットが沸いた。

６日に放送された新音楽特番「１億２０００万人のありがとう 歌の感謝祭」では“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を届けた。

番組の終盤で登場したのは、今年歌手デビュー３５周年を迎えた観月ありさ。自身最大のヒット曲である「ＴＯＯ ＳＨＹ ＳＨＹ ＢＯＹ！」をノリノリで披露した。

ネットは大興奮。「観月ありさ、久しぶり歌！」「観月ありささん歌ってるの久々に見たわ」「観月さん、ずっと変わらない！」「観月ありさの歌が令和で聞けるなんて！」「令和で観月ありさのｔｏｏ ｓｈｙ ｓｈｙ ｂｏｙ！聴けるとかマジどうなってるの」「観月ありさちゃんのスタイルすごい。。さすが８頭身。。。」と思わずくぎ付け。

声がやや緊張しているようにも聞こえ、「緊張してる？声が震えてる」「観月ありさめちゃくちゃ声震えてるけど大丈夫？」「少し声が緊張してる？でも細いし昔と余り変わらないカワイイ」といった声も寄せられた。