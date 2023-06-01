【無償の愛を死んだキミから】 【恋はしなくていい】 5月8日 配信開始

「無償の愛を死んだキミから」

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forcsは出版レーベル「.FiZZ」のオリジナルコミック「無償の愛を死んだキミから」、「恋はしなくていい」2作品の電子単行本を、5月8日より各電子書籍ストアにて配信する。

「無償の愛を死んだキミから」

著者：朝藤えふ

価格：792円

【あらすじ】

毎日が、ただ過ぎていくだけだった。

好きでもない仕事、どうでもいい愚痴、帰っても誰もいない部屋。

そんな生きているだけの七犀の前に、ある日突然、死んだはずの同級生・椿が現れる。

昔と変わらない、眩しい笑顔…。

止まっていた心が、少しずつ動き出していく。これは恋とも友情とも呼びきれない。

死んだ友人がくれた特別な関係によって、生きることを見つめなおす物語。

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「恋はしなくていい」

著者：伊乃鹿 瓜

価格：792円

【あらすじ】

人に恋愛感情を抱くことができない恋春は、このまま一生ひとりかもしれないと思いながら仕事に追われる毎日を送っていた。

そんなある日、捨て猫を拾って困っている青年・芥と出会う。

猫好きの恋春は見過ごすことが出来ず、なりゆきで彼と一緒に猫を預かることに。

最初は芥を警戒していた恋春だったが、彼が実は女性だと知り、 ひょんなことから猫と彼女との奇妙な同居生活が始まる。

不器用で何もかも価値観の異なる二人が、恋とも友情とも少し違う、

でも確かに特別な絆を見つけていくロマンシス・ストーリー。

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