Photo: 山田卓立

気温の変化が激しいこの時期、悩ましいのは普段のコーデだけじゃない。アウトドアアクティビティでのウェア選びも同じだ。汗による冷えと蒸れや防寒、そのどれもを気にしなければならない。

登山なら気温や天候も刻々と変化し、アップダウンの激しいフィールドでは運動量にともない、発汗量も変化する。まだ夜が冷え込む今の季節、ランニングでもこの問題は避けて通れない。そこでちょうどいいのが、MILLET（ミレー）の「ドライグリッド ライト ハーフジップ ロングスリーブ」（税込13,200円）だ。

ランニングウェアはアウトドアブランドがいい理由

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この時期のランニングウェアって、正直かなり迷う。着込めば暑いし、薄着すぎると寒かったり、汗冷えしてしまったり。そんなとき、アウトドアブランドの選択肢はかなり有効だ。

MILLETの「ドライグリッド ライト ハーフジップ ロングスリーブ」は、その好例。特徴は、肌面にグリッド状の凹凸構造を持たせた独自素材だ。ポリプロピレンとポリエステルを組み合わせたハイブリッド構造で、汗を素早く吸い上げて表面へ拡散。さらに凹凸によって肌離れも良く、濡れてもベタつきにくい。

感覚的には、速乾Tシャツに比べて通気性にも優れ、汗で濡れても肌離れよくサラサラな着心地。

Image: MILLET

そして、通気性も高くて軽量。長めに設定されたハーフジップはベンチレーションとして機能し、体温調整もしやすい。ラグランスリーブやサムループなど、運動時の快適性を高めるディテールも抜かりない。

本来は、ファストハイクや春夏の山行向けに設計された一枚だが、この汗処理能力はランニングでもそのまま活きる。近年はシューズブランドもランニングウェアを展開しているが、汗冷えや蒸れ対策という観点では、長年山で培われてきたアウトドアブランドの知見はやはり強い。

幅広い選択肢でギア選びが楽しくなる

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個人的には、ランニングウェアでハーフジップという選択肢はあまり多くない印象がある。だからこそ、この一枚は新鮮だ。

最大の利点は、やはり換気の調整ができること。走り始めの寒さ、身体が温まってからのオーバーヒート、そのどちらにも対応できる。ランでもジップの開閉だけでウェア内の環境をコントロールできるのは、想像以上に快適だ。

特に相性がいいのは、スピードを求めるトレーニングよりも、緩急をつけるインターバルトレーニングや、ゆったりと距離を踏むLSD（Long Slow Distance）。インターバル走やペースを抑えて長時間動き続けるシーンでは、汗処理と体温調整のバランスが重要になる。このウェアは、そのバランス感覚がちょうどいい。

Photo: 山田卓立

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サムホールを採用するなどあくまで山仕様のアイテムだが、春先のランニングにも自然と手が伸びる一枚。ランにはランニングウェアを、と固執せず幅広い選択肢で考えればギア選びはもっと楽しくなる。