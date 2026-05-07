粗品が“本気で向き合う”ツッコミ頂上決戦『ツッコミスター』5.23放送決定！ たくろう赤木、エバース町田ら参戦
霜降り明星の粗品とフジテレビがタッグを組み、“ツッコミ”という芸を主役にしたお笑い特番『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』が、フジテレビ系にて5月23日21時より放送されることが決まった。
【写真】出場者の選定から競技設計まで深く関わる粗品
本番組は、ツッコミ芸人No.1を決める新大会。粗品自らが、出場者の選定、お題の方向性、競技設計にまで深く関わり、「本当に面白いツッコミとは何か？」を徹底的に追求する。
競技は、ツッコミ芸人に必要な能力をあらゆる角度から試す構成。瞬発力、ワードセンス、あらゆる能力をむき出しにし、芸人たちが真正面からぶつかり合う。
出場者は以下の通り（五十音順）。
赤木裕（たくろう）、伊藤俊介（オズワルド）、ガク（真空ジェシカ）、さくらい（三遊間）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、トンツカタン森本、新山（さや香）、檜原洋平（ママタルト）、前田龍二（シモリュウ）、町田和樹（エバース）、村田大樹（ド桜）、ワキユウタ（ゼロカラン）
土曜プレミアム『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』は、フジテレビ系にて5月23日21時放送。
【写真】出場者の選定から競技設計まで深く関わる粗品
本番組は、ツッコミ芸人No.1を決める新大会。粗品自らが、出場者の選定、お題の方向性、競技設計にまで深く関わり、「本当に面白いツッコミとは何か？」を徹底的に追求する。
出場者は以下の通り（五十音順）。
赤木裕（たくろう）、伊藤俊介（オズワルド）、ガク（真空ジェシカ）、さくらい（三遊間）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、トンツカタン森本、新山（さや香）、檜原洋平（ママタルト）、前田龍二（シモリュウ）、町田和樹（エバース）、村田大樹（ド桜）、ワキユウタ（ゼロカラン）
土曜プレミアム『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』は、フジテレビ系にて5月23日21時放送。