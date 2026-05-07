体調不良により1月から活動を休止し、療養を続けていたWurtSが、6月29日に東京・渋谷WWW Xにて開催されるファンクラブ限定ライブをもって活動再開することを発表した。

すでにアナウンスされている7月9日に東京ガーデンシアターで開催のPEOPLE 1とChilli Beans.との共催イベント＜UPDATE＞出演に加え、“ファンへいち早く音楽を届けたい”という想いから、復帰の場として企画された公演となる。

以下にWurtSのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

みなさん、お久しぶりです。

WurtSです。

この度、6月29日のFCライブから活動を再開させていただきます。

長らくお待たせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。

これまで制作と真剣に向き合ってきましたが、長く活動を続けていくためには、自分自身の健康も大切であることを改めて実感しました。

休止期間中、自分自身と向き合い、身の回りの環境を整える中で「よし、また歩き出そう！」と決断することができました。

休止中も、みんなから温かい声をたくさんいただきました。

また、アーティストの仲間や音楽関係者のみなさまからも励ましの言葉をいただきました。

そのすべてが今の原動力になっています。本当にありがとうございます。

ここからは、WurtSとしての第二章。

これまで応援してくれていたみんな、そしてこれから出会っていく人たちと一緒に乗り越えていきたいと思っています。

パワーアップしたWurtSを、ぜひ楽しみにしていてください！

──WurtS

◆ ◆ ◆

■ファンクラブ限定ライブ＜WurtS FANCLUB LIVE -RETURNS-＞

6月29日(月) 東京・SHIBUYA WWW X

open18:15 / start19:00

▼チケット

スタンディング：5,500円(税込)

※W’s有料会員の方のみ申し込みいただけます。

※別途ドリンク代必要

※4歳以上チケット必要

【一次先行】

受付期間：5/7(木)18:00〜5/17(日)23:59

※ 1⼈1枚まで申し込み可能

※ 電⼦発券のみ (スマチケ発券のみ／分配不可)

※ チケット発券：公演2⽇前

受付URL：https://wurts.lnk.to/app

■＜UPDATE＞

7月9日(木) 東京ガーデンシアター

open18:00 / start19:00

出演：WurtS, PEOPLE 1, Chilli Beans.

▼チケット

全席指定：\7,500(税込)

【e+ アーティストFC先行】

受付期間：5/7(木)18:00〜5/17(日)23:59

※ 1⼈2枚まで申し込み可能 (同⾏者指定なし)

※ 電⼦発券のみ

※ チケット発券：公演2⽇前

WurtS FC受付URL：https://wurts.lnk.to/app

イベント特設サイト：https://up-date.biz/