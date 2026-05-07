東大卒コンビ・無尽蔵のコラム連載「尽き無い思考」／第37回(野尻)「私が東大に入れたのも、漫才がウケるのも、家に金があったからです」

東大卒コンビ・無尽蔵のコラム連載「尽き無い思考」／第37回(野尻)「私が東大に入れたのも、漫才がウケるのも、家に金があったからです」