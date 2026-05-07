【映像】推定300キロの巨大クマ 木に背中をこすりつける様子も GW中…道内で目撃相次ぐ
ゴールデンウイーク中、北海道内各地でクマが目撃されました。
オホーツクの興部町では推定２メートル、３００キロほどの巨大なクマの姿がカメラの映像で確認されました。
５月２日、オホーツクの興部町の山の中で撮影された映像です。
カメラに映ったのは巨大なクマ。
前足には鋭く伸びた爪が見られ、襲われたらひとたまりもありません。
この場所から２０メートル離れた場所にある別のカメラには、木に背中をこすりつけ、大きな体を揺らしている姿も映っていました。
（クマを撮影した黒澤徹也さん）「推定ですけど、体長１.８～２メートルぐらい、体重も２５０～３００キロあるんじゃないか。１頭や２頭は（春でも）映るんですが、ことしはけっこう３～４頭でかいのが映りましたね」
撮影した黒澤さんによると、２０２６年の春は例年と比べても大きなクマが多く見られ、冬眠前にデントコーンや牧草をたくさん食べていたのではないかと推測しています。
同じくゴールデンウイーク期間中の６日、釧路市から鶴居村に向かう道道で撮影された映像です。
突然、横から大きなクマが飛び出し、車のフロントにぶつかりました。
撮影者によると、けがはなかったものの、車は廃車になったということです。
連休中も各地で出没したクマ。
これからさらに活動が活発になるため、注意が必要です。