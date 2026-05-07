ゴールデンウイーク中、北海道内各地でクマが目撃されました。



オホーツクの興部町では推定２メートル、３００キロほどの巨大なクマの姿がカメラの映像で確認されました。



５月２日、オホーツクの興部町の山の中で撮影された映像です。



カメラに映ったのは巨大なクマ。



前足には鋭く伸びた爪が見られ、襲われたらひとたまりもありません。

この場所から２０メートル離れた場所にある別のカメラには、木に背中をこすりつけ、大きな体を揺らしている姿も映っていました。



（クマを撮影した黒澤徹也さん）「推定ですけど、体長１.８～２メートルぐらい、体重も２５０～３００キロあるんじゃないか。１頭や２頭は（春でも）映るんですが、ことしはけっこう３～４頭でかいのが映りましたね」



撮影した黒澤さんによると、２０２６年の春は例年と比べても大きなクマが多く見られ、冬眠前にデントコーンや牧草をたくさん食べていたのではないかと推測しています。

同じくゴールデンウイーク期間中の６日、釧路市から鶴居村に向かう道道で撮影された映像です。



突然、横から大きなクマが飛び出し、車のフロントにぶつかりました。



撮影者によると、けがはなかったものの、車は廃車になったということです。



連休中も各地で出没したクマ。



これからさらに活動が活発になるため、注意が必要です。