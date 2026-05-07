本当に【しまむら】！？って驚かれそう！ おしゃれママ絶賛♡「レースカーデ」

今から夏まで使える羽織りものが欲しいけれど、どんなアイテムを選ぶか迷う……。そんな大人女性は、おしゃれさんによる購入品をチェックしてみて。今回は、ママインフルエンサーの@mguu__mさんが絶賛する【しまむら】のレースカーディガンをご紹介。一点投入でコーデが上品にまとまり、シーズンムードも高まるレースカーデは、着るだけで周りから褒められるかも。

タウンからリゾートまで頼れるレースカーデ

【しまむら】「TT*AKAレースカーデ」\1,419（税込）

涼しげで上品なレース素材のカーディガン。繊細な柄が目を引いて、1,000円台とは思えない主役級の存在感です。実際に購入した@mguu__mさんは、「羽織るだけで今っぽ」「程よい透け感たまらぬ」と大絶賛。ジーンズやスウェットパンツでカジュアルに寄せるのも良し、華やかなワンピースと合わせてリゾートスタイルを楽しむのも◎

パンツスタイルならちょうどいい甘辛バランスに

甘めのレースアイテムは少し勇気が必要という大人女性も、ハンサムなパンツスタイルなら挑戦しやすそう。@mguu__mさんのように黒のパンツで辛口な要素をプラスすれば、甘さと辛さのコントラストが楽しめます。差し色が欲しいときは、キャップやバッグなどの小物で色を足してみて。

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※こちらの記事では@mguu__m様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。