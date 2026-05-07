きせかえ顔文字キーボードアプリ「Ｓｉｍｅｊｉ」を運営するバイドゥ株式会社が７日、「Ｚ世代が選ぶ！！お母さんにしたい有名人ＴＯＰ１０」を発表。１位に女優・天海祐希が輝いた。

母の日シーズンに合わせ、同アプリを使用するユーザーに「理想のお母さん像」をテーマにアンケートを実施。１位の天海は、頼りがいのあるイメージに加え、はっきりとした物言いの中にも優しさを感じる点が高い支持を集めた。ユーザーからは「悩みを真剣に聞いてくれそう」「アドバイスが的確そう」との声が寄せられた。

２位は女優の北川景子が選ばれた。私生活では２児の母。ＳＮＳでハンドメイド作品を投稿していることから「子どもの頃に何か作ってもらえたらうれしそう」という声もあったという。優しさと厳しさを兼ね備えた印象がＺ世代から多くの支持を集めたようだ。

２７歳の橋本環奈が３位にランクイン。「明るい」「優しそう」「かわいい」という親しみやすいイメージとポジティブな存在感が支持を集め、友だちのような距離感を持つ母親像に憧れるユーザーが多く見られた。

４位は元モーニング娘。の辻希美、５位はタレント・いとうあさこ、６位は女優の綾瀬はるか、７位はアーティスト・ちゃんみな、８位は元レスリング選手の吉田沙保里、９位は女優の新垣結衣、１０位はモデル・ゆうちゃみが選出された。