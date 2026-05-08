AI時代のフェイクニュースを見抜く鍵は「リアルでの取材能力」だった。「報道機関の意味がなくなる」時代に生き残る条件
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元テレビ局員の下矢一良が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「【記事】記者の時代が必要なくなる？日本のメディア界で最も注目されている〇〇について解説」を公開した。報道やビジネスの世界でトレンドとなっている「OSINT（オープンソース・インテリジェンス）」の概要を説明し、AIの進化によって「報道機関の意味がなくなる」というメディア界の未来について解説した。
下矢はまず、OSINTを「公開情報を分析して使える情報にする」手法だと定義する。例えば、特定の地域で防犯カメラの設置実験を行うという公開情報に対して、国会の議事録や国の予算、落札した企業の採用情報などを重ね合わせることで、より広範囲に監視体制を敷くという裏の意図を推測できるという。
OSINTが今注目されている理由として、下矢は「公開情報の量が多い」「ネット社会」「AIで分析しやすい」という3つの時代的な追い風を挙げた。特にAIの普及により、かつては記者が分厚い資料を読み込んでいた作業が数分で完了するようになり、「これからのスタンダードになるスタイル」だと語る。過去には2014年のマレーシア航空機墜落事件において、民間の調査チームが公開情報の分析のみで「犯人はロシア軍」だと突き止めた事例も紹介した。
このように誰でも容易に情報を分析できるようになったことで、下矢は「努力をあまりしない記者にとっては存在意義がなくなる時代」と指摘する。一方で、AIによる精巧なフェイク動画などが蔓延し、公開情報だけでは偽情報を見抜くのが難しくなっているとも語る。だからこそ、実際に現地に足を運び、関係者に直接当たる「リアルでの取材能力」が問われると結論づけた。
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下矢はまず、OSINTを「公開情報を分析して使える情報にする」手法だと定義する。例えば、特定の地域で防犯カメラの設置実験を行うという公開情報に対して、国会の議事録や国の予算、落札した企業の採用情報などを重ね合わせることで、より広範囲に監視体制を敷くという裏の意図を推測できるという。
OSINTが今注目されている理由として、下矢は「公開情報の量が多い」「ネット社会」「AIで分析しやすい」という3つの時代的な追い風を挙げた。特にAIの普及により、かつては記者が分厚い資料を読み込んでいた作業が数分で完了するようになり、「これからのスタンダードになるスタイル」だと語る。過去には2014年のマレーシア航空機墜落事件において、民間の調査チームが公開情報の分析のみで「犯人はロシア軍」だと突き止めた事例も紹介した。
このように誰でも容易に情報を分析できるようになったことで、下矢は「努力をあまりしない記者にとっては存在意義がなくなる時代」と指摘する。一方で、AIによる精巧なフェイク動画などが蔓延し、公開情報だけでは偽情報を見抜くのが難しくなっているとも語る。だからこそ、実際に現地に足を運び、関係者に直接当たる「リアルでの取材能力」が問われると結論づけた。
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