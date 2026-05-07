【「Algorithm Prescription」無料体験版アップデート】 5月14日 配信

松竹は、PC用ビジュアルノベルゲーム「Algorithm Prescription」無料体験版のアップデートを5月14日に配信する。

本作は、溺愛、束縛、監禁といった「恋愛×サスペンス」をコンセプトにしたビジュアルノベルゲーム。4月28日より配信されている無料体験版が好評のため、今回新たなアップデート配信が決定した。

今回のアップデートでは、主人公視点での各キャラクターとのイベントシナリオがフルボイスで実装。無料体験版では、主人公の同僚・コウ視点でストーリーが展開されていたものの、イベントシナリオでは製品版と同じく主人公視点での物語を楽しめる。

□Steam「Algorithm Prescription」無料体験版

□Steam「Algorithm Prescription」

【【ボイス入り】『Algorithm Prescription』公式プロモーションムービー】

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