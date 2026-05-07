この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【包丁不要！下処理なし】冷凍揚げナスをそのまま入れてチンだけ！「とろとろじゅわっと麻婆茄子」」と題した動画を公開しました。面倒な下処理や包丁を使わず、電子レンジだけで本格的な味わいが楽しめる麻婆茄子のレシピを紹介しています。



動画では、耐熱皿に豚ひき肉とみそなどの調味料を入れ、長ネギをキッチンバサミで直接切り入れる「ズボラテクニック」を披露。味付けの決め手は麺つゆを活用することで、合わせ調味料を作る手間を省いています。調味料とひき肉を混ぜ合わせたら、冷凍の揚げナスを解凍せずにそのまま上にのせるのが最大のポイントです。



ふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで6～7分加熱します。加熱後、「全体がぶくぶくしていればOK」という目安で確認し、熱いうちに水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。最後に追加で約1分レンジで加熱すれば完成。仕上げにお好みで刻みねぎとラー油をかけ、トロトロのナスと旨味たっぷりのお肉が絡み合う一品が出来上がりました。



後半では、「冷凍揚げナスが使いたくなる！嬉しいメリット3選」として、栄養価の高さや旨味が染み込みやすい点などを解説。「ズボラの救世主」と語る冷凍野菜の魅力を伝えています。手間をかけずに本格的な一品が作れるこのレシピ。忙しい日の献立や、パパッと済ませたいお昼ご飯に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・豚ひき肉：約100g

・冷凍揚げナス：約130g（お肉より多めがおすすめ）

・長ネギ：約1/4本

・みそ：大さじ1/2

・麺つゆ2倍濃縮：大さじ1（3倍濃縮は大さじ2/3、ストレートは大さじ2）

・にんにくチューブ：1cmくらい

・しょうがチューブ：1cmくらい

・水：100ml

・片栗粉：小さじ1

・水（片栗粉用）：小さじ2

・（お好みで）刻みねぎ、ラー油



［作り方］

1. 耐熱皿に豚ひき肉、みそ、麺つゆ、にんにくチューブ、しょうがチューブを入れる。

2. 長ネギをキッチンバサミで粗みじん切りにして加える。

3. 全体をかき混ぜて味噌を溶かす。ある程度混ざったら水（100ml）を加える。

4. 全体を混ぜて平らにならし、冷凍揚げナスをそのまま肉の上に広げる。

5. ふんわりとラップをして、600Wの電子レンジで6～7分加熱する。

6. 肉の色が変わり全体が煮立っていることを確認し、熱いうちに水溶き片栗粉（片栗粉小さじ1、水小さじ2）を加えてよく混ぜ、とろみをつける。

7. ラップをせずに、追加で約1分電子レンジで加熱する。

8. お好みで刻みねぎをのせ、ラー油をかければ完成。