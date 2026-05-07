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【クレカ迷子必見】三井住友カードNLからOliveに乗り換えないと損？最新の還元率事情を徹底解説

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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【三井住友カードの最適解】NLカード→Oliveにメインカード変更するべき？メリット・デメリット・使い方徹底比較！ スマホタッチ決済で最大20%還元・SBI証券クレカ積立で最大4.5%還元など【PR】」を公開した。動画では、三井住友カード（NL）からOliveフレキシブルペイへメインカードを切り替えるべきかについて、メリットとデメリットを徹底比較している。



近年、三井住友カード側が明確に「Olive優遇の方向に動いてきた」と指摘。対象のコンビニや飲食店、USJ、鉄道・バスでのスマホタッチ決済におけるポイント還元率が、NLカードよりもOliveカードの方が高く設定されている点に注目した。具体的な還元率の違いを挙げながら、利用額に応じたポイント差がじわじわと積み上がっていく様子を解説している。



一方で、Oliveをメインにするデメリットとして、引き落とし口座が三井住友銀行に限定されることを挙げた。他行の高金利な口座と比較し、金利面やATM手数料の観点から「三井住友銀行をメイン口座として無理なく使えるかどうか」が切り替えの最大の前提条件になると説明している。



動画の終盤では、ユーザーの状況に合わせた最適解を提示。三井住友銀行がメイン口座の人や、SBI証券でのクレカ積立をよく利用する人にはOliveを推奨する一方、メインバンクが別にある人やシンプルに使いたい人には、NLカードをメインにしてOliveをサブで使う「2枚持ち」が適していると断言した。自身のライフスタイルを見直し、最も恩恵を受けられるカード選びのヒントとなる内容だ。