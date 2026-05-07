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YouTubeチャンネル「kirihara」が、「VLOG最強は健在！さらに進化したOSMO POCKET4マイナーチェンジに終わらないOSMO POCKET4！昼夜作例｜アクセサリー｜おすすめカスタム」と題した動画を公開した。動画では、DJIの新型カメラ「Osmo Pocket 4」クリエイターコンボと、TELESIN製の各種アクセサリーを用いた昼夜の作例を交えながら、本機がもたらす「マイナーチェンジに留まらない」確かな進化を検証している。



作例映像は、導入して間もない状態のフルオート設定を中心とし、ノーマルカラーやシャッタースピードを固定しない「ほぼ撮って出し」で撮影されている。動画中盤では、水面の反射を抑えるCPLフィルターや、水流をなめらかに表現するVNDフィルターの効果を比較検証。さらに夜間撮影では、ブラックミストやスターフィルター、映像の赤みを取り除きカラーグレーディングを容易にするLPFフィルターなどを用いて、光源に対する多彩なアプローチを実証した。



kirihara氏は、本体の進化について「トラッキング性能がかなり強力になった」と絶賛。ロスレスズームを併用しても被写体を粘り強く追従する点を高く評価している。また、各種機能への素早いアクセスを可能にするカスタムボタンの割り当てや、約10cmまで寄れるマクロ的な撮影、エモーショナルな演出ができる240FPSの8倍スローモーション機能など、クリエイターの表現力を拡張する新機能を紹介した。



一方で、豊富なアクセサリーを同時運用する際の「取り回しに関する問題点」にも言及。付属のケースではすべてのアクセサリーを収納しきれないため、持ち運びには工夫が必要だと指摘している。しかし、大容量の内蔵ストレージが搭載されたことでSDカードの追加購入が不要になった点や、Type-Cケーブル1本による爆速のファイル転送の恩恵は非常に大きく、全体的な使い勝手は大幅に向上していると語った。



単なる後継機という枠を超え、撮影の自由度と利便性を飛躍的に高めた「Osmo Pocket 4」。純正・サードパーティ製を問わず豊富なアクセサリーを組み合わせ、自分好みのカスタマイズを見つけることが、最強のVLOGカメラのポテンシャルを最大限に引き出すカギとなるだろう。