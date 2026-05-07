猫が足元でひっくり返っておなかを見せてきて…？まるで飼い主さんになでなでをお願いしているようなほほえましい光景は1万8千回を超えて表示されて、2,100件以上のいいねが寄せられました。

【写真：甘えん坊の猫→足元までやってくると……可愛すぎる『あざといポーズ』】

撫で待ちの静かなアピール

X（旧Twitter）アカウント『@tansoku8cm』に投稿されたのは、飼い主さんの足元で、ころんとおなかを上に向けて転がっている猫の姿です。写真に登場するのは長毛マンチカンの「美桜」ちゃん。ふわふわの毛並みとまん丸の目がチャームポイントの甘えん坊さんです。この日、美桜ちゃんは飼い主さんの足元にやってきて、へそ天姿で床に転がったのだそうです。

ふわっとした茶色い毛並みで床に広がって、手足は小さく折りたたみ“うらめしや”のポーズを披露する美桜ちゃん。その姿はまるで、「撫でてもらう準備はできていますよ」と言わんばかりだったといいます。かわいすぎる最強の“撫でて”アピールをする美桜ちゃんの姿は、たくさんの人々の心をメロメロにしてしまったのでした。

猫パンチの練習中！？

ほかの投稿では、ボクシングの練習をしているような姿も見せてくれている美桜ちゃん。2本の足で器用に立ち上がりバランスを取ると、スパーリングをするように片足を前に突き出したのだとか。

表情は真剣そのもので、大きく目を見開き、ヒゲをぶわっと広げている様子は、まるで空中の見えない何かと戦っているようにも見えたとのこと。お茶目すぎる美桜ちゃんの行動は、見る人たちにたくさんの癒やしと笑いを届けることとなったのでした。

Xアカウント『@tansoku8cm』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「これは撫でないわけにはいかないかわいいお誘いですね！」「たまらないかわいさです」「撫でると噛まれるやーつｗ」「『うちの子がかわいすぎるから 今日はお仕事休みます』って言いたくなるやつw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tansoku8cm」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。