視力矯正「ICL」と「レーシック」のメリット・デメリットとは？違いと注意点【医師解説】

ICL（眼内コンタクトレンズ）は、近視や遠視、乱視を矯正するための方法です。どんなメリット、デメリットがあるのでしょうか？ また、レーシックと比較してどのような違いがあるのでしょうか？ 中原眼科の中原将光先生に話を聞きました。

監修医師：

中原 将光（中原眼科）

浜松医科大学を卒業後、東京医科歯科大学病院（現・東京科学大学病院）眼科、横浜市立大学附属市民総合医療センターなどで研鑽を積む。その後、国際親善総合病院眼科、神奈川県立足柄上病院にて部長を歴任。フリーランスの眼科手術専門医として多数の手術経験を重ねる。現在は中原眼科院長。日本眼科学会認定眼科専門医、ICL（有水晶体後房型レンズ）認定医。

編集部

あらためてICL手術のメリットを教えてください。

中原先生

レーシックでは矯正が不可能な強度近視を矯正できること、ドライアイのリスクが少ないことがメリットです。

編集部

では、ICL手術のデメリットとは？

中原先生

前述の3mmの切開創ができてしまうことや、術後に「ハロー・グレア」と呼ばれる光のにじみを感じることがレーシックよりも多いという報告もされています。また、60歳以降になれば必ず白内障を発症していきますが、レーシックでは白内障になったときなにもおこなう必要はありません。一方、ICLの場合には手術時に必ず抜去しなければならないというデメリットも存在します。また、レーシックと同様に健康保険の適用外となるため、手術費用が高額に感じるかもしれません。

編集部

手術の際の注意点も教えてください。

中原先生

まず、適応検査をしっかり受けることが大事です。術後は一定期間、目をこすらない、激しい運動を控えるなどの制限があります。また、手術後の定期検診を欠かさず受けることも重要です。

※この記事はメディカルドックにて＜｢ICL(眼内コンタクトレンズ)｣と｢レーシック｣の違いを医師が解説 選ぶポイントとは？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。