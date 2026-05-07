開催：2026.5.7

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 2 - 6 [ブリュワーズ]

MLBの試合が7日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとブリュワーズが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。

1回表、5番 ジェーク・バウアーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 STL 0-1 MIL、6番 アンドルー・ボーン 7球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 STL 0-4 MIL

5回表、ピッチャー ニール・パランテがワイルドピッチでブリュワーズ得点 STL 0-5 MIL

8回裏、3番 アレク・バールソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-5 MIL

9回表、2番 ジャクソン・チョウリオ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 STL 1-6 MIL

9回裏、7番 ホセ・フェルミン 4球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラー 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 STL 2-6 MIL

試合は2対6でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで6勝0敗0S。負け投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで3勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 05:12:16 更新