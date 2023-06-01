【ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット～カントー、ジョウト、ホウエン～】 5月下旬 発売予定 価格：1回300円

ミュウ

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット～カントー、ジョウト、ホウエン～」を5月下旬に発売する。価格は1回300円。

2026年2月27日で「ポケットモンスター」シリーズのゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されて30周年を迎えたことを記念して、ロゴデザインのメタルチャームが登場。シリコンゴムがついた便利なめじるし仕様で、カントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方の伝説・幻のポケモン中心にラインナップされている。本体サイズは約40～50mm。

ミュウツー

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