５日、乗客で埋まった南京駅のプラットホーム。（南京＝新華社配信／蘇陽）

【新華社北京5月6日】中国交通運輸部は6日、今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間の地域をまたぐ人の移動が延べ15億1712万8千人に上り、1日平均では前年同期比3.5％増の3億342万5600人だったと明らかにした。

１日、山東省の煙台港を出港して大連に向かう客船。（ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）

５日、浙江省の嘉興南駅で改札を通る人々。（嘉興＝新華社配信／金鵬）

１日、湖北省武漢駅の東広場口。（ドローンから、武漢＝新華社配信／趙軍）

１日、江蘇省の南京長江大橋。（ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平）

１日、雲南省昆明市を走る高速列車。（ドローンから、昆明＝新華社配信／鄭益）

１日未明、河南省鄭州の車両基地に停車し、運行に備える高速列車。（ドローンから、鄭州＝新華社配信／王瑋）