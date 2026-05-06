猫の心筋症の3つのタイプ別の特徴と症状

心筋症は、心臓の筋肉そのものに異常が生じ、ポンプとしての役割が果たせなくなる病気です。大きく3つの型に分類され、それぞれのタイプによって心筋の変化の仕方が異なり、現れる症状やリスクにも違いがあります。

肥大型心筋症

猫の心筋症の中で最も多く遭遇するタイプです。

心臓（左心室）の壁が内側に向かって硬く、そして厚くなっていき、中の空間が狭くなるのが特徴です。心室が狭くなる分、一度に送り出せる血液の量が減少するのと同時に、心筋が硬くなることで十分に広がらなくなってしまいます。

次第に心室から心房に血液が逆流して滞ることで血栓ができやすくなったり、肺に水がたまる肺水腫を引き起こしたりします。

肥大型心筋症は遺伝的な関与もあるとかんがえられており好発種がいます。目立った症状がないまま進行し、ある日突然、呼吸困難、後ろ足の麻痺、最悪の場合は突然死を招くこともある非常に恐ろしい病気です。

拡張型心筋症

肥大型とは逆に、心臓の壁が薄く伸びてしまい、心室が大きく膨らんでしまうのが拡張型心筋症です。

心臓がしぼんだ風船のようになってしまうため、収縮力が著しく低下して、全身に血液を送り出すポンプ機能が十分に働かなくなります。

かつては食事に含まれるアミノ酸の一種「タウリン」の欠乏が主な原因とされていましたが、現在はキャットフードの栄養バランスが改善されたため、発生頻度は大幅に減少しました。

しかし、遺伝的要因やほかの疾患に付随して発症するケースは今でもあります。発症すると元気喪失や食欲低下、呼吸困難といった症状が見られ、心拍数が上がったり、不整脈が出たりすることもあります。

拘束型心筋症

心臓の内膜や心筋が線維化して組織が硬くなります。肥大型のように厚くはならないものの柔軟性を失うことで、心臓が正常に広がらなくなる病気です。

本来は柔軟に伸び縮みすることでポンプの役目をしていた心臓が、硬いボールのように「縮むことはできるが拡張できなくなる」ことで血液を十分に吸い込むことができなくなります。

その結果、血液が逆流し、肺水腫や胸水、血栓塞栓症を引き起こします。

猫の心筋症の中では肥大型に次いで見られ、発症時の症状も呼吸困難や後ろ足の麻痺など、ほぼ同じです。初期診断が難しく、症状が現れたときにはすでに進行しているケースが多いのも特徴です。

猫の心筋症に早く気付く方法

猫は本能的に体調不良を隠そうとする上に、心筋症は外観からわかる症状が出にくい「無兆候期」があります。そのため、いかに早く異変を察知するかが寿命を左右しますので、日頃から「呼吸数」「開口呼吸」「疲れやすさ」をよく見ておきましょう。

特に重要なのが睡眠時の呼吸数です。正常値は、1分間に30回以下です。もし40回を超えている場合は、命に関わる異常が疑われるため、すぐに病院へ相談してください。 数え間違いや夢で興奮している可能性もあるため、数回測っても30回以上が続くようなら要注意です。また、開口呼吸や疲れやすさは、心機能の低下により血中酸素濃度が下がっているサインです。

自宅での記録に加え、定期的な検診が早期発見への近道です。ただし、通常の健康診断ではエコー検査は含まれないことが多いため、予約時に「心臓エコー希望」と伝えておくと確実です。

心筋症は、すべての猫種、すべての年齢の猫に発症のリスクがありますが、遺伝的要因も関係しているため、以下の猫種は特に注意が必要です。

まとめ

メインクーン ラグドール アメリカンショートヘア ペルシャ スコティッシュフォールド ノルウェージャンフォレストキャットなど

猫の心筋症は、完治が難しい疾患ですが、早期発見で適切な治療を開始することで、症状の緩和と進行の抑制が期待できます。2025年には、肥大型心筋症の進行を遅らせることを目的とした新しい治療薬も登場し、日本の動物病院でも使用しているところが増えてきました。

一方、この病気は、飼い主が異変に気づいた時点で既に進行しているケースも少なくありません。

愛猫が一見健康そうに見えていても、心臓の異変までは見えません。可能であれば、年に1～2回、健康診断の際にエコー検査を検討しましょう。ただし、病院や獣医師の方針、保定される猫の性格や状態によっても最適な選択が異なります。担当の獣医師と相談して決めるのが理想的でしょう。

(獣医師監修：加藤桂子)