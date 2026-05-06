◆パ・リーグ 楽天２―１２日本ハム（６日・楽天モバイル最強）

楽天は日本ハムに逆転負けを喫した。連勝は「３」でストップ。救援陣が崩れ、今季ワーストの１２失点での大敗となった。

序盤は投手戦だった。楽天の先発はＮＰＢ復帰後初白星を狙う前田健。初回は先頭のカストロを遊ゴロに仕留めると、続く郡司は空振り三振。２死から清宮を二ゴロに打ち取り、無失点に抑えた。

１点リードの５回に前田健がピンチを迎えた。安打と２四球で無死満塁。万波の二ゴロ併殺の間に三塁走者が生還して、同点に追いつかれた。それでも続く２死三塁では水野を一ゴロ。最少失点でしのいだ。５イニングで８２球を投げて、３安打２四球、１失点で降板。同点でマウンドをおりることになり、新天地での初白星はまたもお預けになった。三木監督はベテランの投球について「要所でダブルプレーをゴロを打たせてしっかり取れたりとかはあった。よくなんとか５回まで粘ってくれたんだけども。粘ったけど、らしくないボールも多かったのかなっていう印象は受けました」と語った。

同点で終盤に入る中で救援陣が踏ん張れない。６回からは継投。２番手で登板した内が２死一塁で交代。３番手の宋がレイエスと野村に連続適時打で２点の勝ち越しを許した。さらに７回には渡辺翔が５失点。中込も細川に３ランを浴びて、リードを広げられた。先発した前田健の投球内容を総合的に考慮して６回から継投に入る決断をした指揮官は「いつも投手の交代は難しい、一番難しいところだと思う。もちろん（継投の）理由はありますけど、結果、（先発を）代えてこうなったのは、選手がどうとかっていうよりも僕自身の問題なので。監督の責任なので。選手たちは今日起きたこと、（前田）健太ももそうだけど、必ず今後の糧というか生かしてもらえたら」と選手をかばった。

打線は日本ハムの伊藤を攻略しきれずに敗戦。大敗で連勝が止まった。